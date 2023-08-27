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    Под Выборгом девочек покусали собака и кот

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    Двое детей пострадали в Выборгском районе Ленобласти от укусов животных. В одном случае напал пес, в другом — кот. Подробности «Фонтанка» выяснила 27 августа.

    Накануне вечером в полицию поступило сообщение от мужчины, который рассказал, что на одном из участков СНТ «Хуторок» в поселке Кирилловское собака укусила ребенка за лицо. Прибывший на место участковый установил, что к семье в гости приехали друзья с собакой. 10-летняя дочка играла с псом и тот ее укусил. Девочку госпитализировали в детскую больницу имени Раухфуса с множественными укусами лица и поместили в отделение челюстно-лицевой хирургии.

    Тем же вечером в центральную районную больницу Выборга привезли шестилетнюю девочку из поселка Красная долина. У ребенка диагностировали открытую рану левого плеча после укуса домашнего кота.

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