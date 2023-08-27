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    Трехлетняя девочка свалилась с балкона в Колпино, пока ее отец заносил продукты

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    Врачи детской больницы имени Филатова спасают трехлетнюю девочку, которая упала со второго этажа дома на проспекте Ленина в Колпино. Об этом «Фонтанке» стало известно 27 августа.

    Накануне вечером в полицию позвонил местный житель и рассказал, что с соседского балкона упал ребенок. На место прибыла следственно-оперативная группа, которая установила родителей малышки. Выяснилось, что это уроженцы Таджикистана, прибывшие в Петербург для работы. Отец ребенка пояснил, что гулял с дочерьми, а когда вернулся домой и стал заносить продукты жене на кухню, отвлекся. В этот момент трехлетняя дочь забралась на велосипед, стоявший на балконе, и упала вниз.

    Правоохранительные органы проводят проверку.

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