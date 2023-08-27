В Австралии разбился военный самолет с морпехами США

На побережье Австралии во время учений потерпел крушение военный самолет Osprey с морпехами США на борту. Как сообщил 27 августа местный канал ABC News, пострадали 23 человека .



В Минобороны Австралии заявили, что «в инциденте замешаны военнослужащие США, сотрудники Сил обороны Австралии в нем не участвовали».

О погибших не сообщается. Известно, что один из морпехов находится в критическом состоянии. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе сказал, что пока не может сообщить, есть ли пропавшие без вести.