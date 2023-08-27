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    В Австралии разбился военный самолет с морпехами США

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    На побережье Австралии во время учений потерпел крушение военный самолет Osprey с морпехами США на борту. Как сообщил 27 августа местный канал ABC News, пострадали 23 человека.

    В Минобороны Австралии заявили, что «в инциденте замешаны военнослужащие США, сотрудники Сил обороны Австралии в нем не участвовали».

    О погибших не сообщается. Известно, что один из морпехов находится в критическом состоянии. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе сказал, что пока не может сообщить, есть ли пропавшие без вести.

    Крушение произошло на острове Мелвилл во время учений Predator's Run 2023. В них принимают участие более 2,5 тысячи военнослужащих из США, Австралии, Филиппин, Восточного Тимора и Индонезии.

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