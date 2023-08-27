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    Житель Бурятии с револьвером требовал алкоголь у продавцов «Магнита» в Горелово

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    18 комментариев

    Пьяный вооруженный мужчина напугал сотрудников супермаркета «Магнит» на Красносельском шоссе. Покупатель шатался и требовал алкоголь, угрожая кассирам. Об этом «Фонтанке» стало известно 27 августа.

    Инцидент произошел накануне утром. В полицию позвонила товаровед магазина и сообщила об агрессивном мужчине с пистолетом. На место тут же были направлены ближайшие наряды. В итоге патрульные уже на пляже Гореловского озера задержали 25-летнего жителя республики Бурятия. При себе у него был револьвер, который оказался игрушечным.

    Молодого человека доставили в отдел и закрыли в камере. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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    Комментарии 18

    Гость27 Авг 2023 в 11:40
    наши в удмуртии. не?
    +0−0
    Гость27 Авг 2023 в 11:32
    Те самые Боевые Буряты?
    +0−0
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