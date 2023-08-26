Потерянный семьёй вице-президент Федерации водного поло Петербурга всплыл в суде с наркотиками

Гендиректор Санкт-Петербургского центра реабилитации и иммунокоррекции доктора Борисова и вице-президент городской Федерации водного поло Алексей Балай арестован по наркотической статье.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 26 августа Балай был доставлен в Невский райсуд с ходатайством следствия о заключении под стражу. Вместе с ним отправить в изолятор просили Игоря Тихонова.

Обоих задержали накануне и уже предъявили обвинение в покушении на незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере.



Согласно материалам, Балай и Тихонов приобрели запрещённое с целью сбыта и хранили в гараже в деревне Старая Слобода Лодейнопольского района Ленобласти и в багажнике «Тойоты Камри». Изъяты смеси с содержанием синтетического вещества и промежуточного его продукта общим весом чуть более 6 кг.



«Вину не признают, показаний не дают. В ходатайствах просили отказать», — уточнили в пресс-службе.

Суд им не внял. Фигурантов заключили под стражу до 24 октября.



По информации «Фонтанки», 55-летнего Алексея Балая через полицию пыталась найти дочь. О его пропаже она сообщила накануне вечером после того, как мужчина на протяжении трёх дней не отвечал на звонки. Он живёт в Петербурге, но, насколько ей было известно, некоторое время назад уехал на дачу в Лодейнопольский район.

