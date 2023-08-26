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    Потерянный семьёй вице-президент Федерации водного поло Петербурга всплыл в суде с наркотиками

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    Гендиректор Санкт-Петербургского центра реабилитации и иммунокоррекции доктора Борисова и вице-президент городской Федерации водного поло Алексей Балай арестован по наркотической статье.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 26 августа Балай был доставлен в Невский райсуд с ходатайством следствия о заключении под стражу. Вместе с ним отправить в изолятор просили Игоря Тихонова.

    Обоих задержали накануне и уже предъявили обвинение в покушении на незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере.

    Согласно материалам, Балай и Тихонов приобрели запрещённое с целью сбыта и хранили в гараже в деревне Старая Слобода Лодейнопольского района Ленобласти и в багажнике «Тойоты Камри». Изъяты смеси с содержанием синтетического вещества и промежуточного его продукта общим весом чуть более 6 кг.

    «Вину не признают, показаний не дают. В ходатайствах просили отказать», — уточнили в пресс-службе.

    Суд им не внял. Фигурантов заключили под стражу до 24 октября.

    По информации «Фонтанки», 55-летнего Алексея Балая через полицию пыталась найти дочь. О его пропаже она сообщила накануне вечером после того, как мужчина на протяжении трёх дней не отвечал на звонки. Он живёт в Петербурге, но, насколько ей было известно, некоторое время назад уехал на дачу в Лодейнопольский район.

    «Фонтанка» писала о Балае десять лет назад, рассказывая о преступлениях так называемой банды Караджева-Кононка, лидер которой получил кличку Злобный Карлик. Группировка наводила страх на бизнесменов, творческую интеллигенцию, проституток, наркоторговцев. Виновными, помимо Караджева, признали девять человек, при этом некоторых частично оправдали.

    Балай в 2014 году слушал в Санкт-Петербургском горсуде приговор за разбой и культивирование наркосодержащего растения. Судимость снята.

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    Комментарии 13

    Гость26 Авг 2023 в 20:07
    МИД? Аргентина.....
    +2−0
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