В Петербурге с мигалками ловили буйного героя в белом плаще. Он бежал из больницы

В Петербурге в ранний час 26 августа ловили героя. На эффектном видео в Сети он бежит по пустому Литейному проспекту в развевающейся белой ткани, а за ним, не отставая, сотрудник. Следом пролетает авто с мигалками, подавая сигналы остановиться.

Но только после крика сотрудника «Стрелять буду!» герой всё же сбавляет темп и обреченно прислоняется к стене дома.