В Петербурге с мигалками ловили буйного героя в белом плаще. Он бежал из больницы

В Петербурге в ранний час 26 августа ловили героя. На эффектном видео в Сети он бежит по пустому Литейному проспекту в развевающейся белой ткани, а за ним, не отставая, сотрудник. Следом пролетает авто с мигалками, подавая сигналы остановиться.
Но только после крика сотрудника «Стрелять буду!» герой всё же сбавляет темп и обреченно прислоняется к стене дома.
Как выяснилось, бежал 33-летний мужчина из Мариинской больницы. По предварительным данным «Фонтанки», к медикам он прибыл накануне в сопровождении полиции, вероятно, из отдела. Состояние, судя по всему, побегу не помешало. В больницу излишне активного мужчину едва ли вернули — его бегство можно считать явным отказом от медицинской помощи.