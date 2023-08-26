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    В Петербурге с мигалками ловили буйного героя в белом плаще. Он бежал из больницы

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    В Петербурге в ранний час 26 августа ловили героя. На эффектном видео в Сети он бежит по пустому Литейному проспекту в развевающейся белой ткани, а за ним, не отставая, сотрудник. Следом пролетает авто с мигалками, подавая сигналы остановиться.

    Но только после крика сотрудника «Стрелять буду!» герой всё же сбавляет темп и обреченно прислоняется к стене дома.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Как выяснилось, бежал 33-летний мужчина из Мариинской больницы. По предварительным данным «Фонтанки», к медикам он прибыл накануне в сопровождении полиции, вероятно, из отдела. Состояние, судя по всему, побегу не помешало. В больницу излишне активного мужчину едва ли вернули — его бегство можно считать явным отказом от медицинской помощи.

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    Литейный проспектПогоня полиции
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