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    «Зенит» назвал состав на матч против «Урала»

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    Тренерский штаб футбольного клуба «Зенит» определился со стартовым составом на матч 6-го тура чемпионата России против «Урала». Матч пройдет 26 августа в Петербурге на стадионе «Газпром Арена», начало в 15:00.

    С первых минут сыграют: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Нуралы Алип, Дуглас Сантос (капитан команды), Данил Круговой, Марио Фернандес, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Матео Кассьерра, Иван Сергеев.

    Запасные игроки: Александр Васютин, Денис Адамов, Дмитрий Чистяков, Роберт Ренан, Александр Коваленко, Алексей Сутормин, Дмитрий Васильев, Александр Ерохин, Ду Кейрос, Густаво Мантуан, Зелимхан Бакаев.

    «Зенит» идёт на четвертой строчке (10 очков), а «Урал» — на второй (13 очков).

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