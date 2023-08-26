На Балтийском вокзале соседствуют раритеты и новейшая техника на железнодорожном салоне «PRO//Движение.Экспо»

Кто старое забудет — тому глаз вон, решили организаторы крупнейшей железнодорожной выставки нашей страны много лет назад и дополнили показ новинок парадом ретролокомотивов. Традиция прижилась, в Санкт-Петербурге локомотивы отправлялись с тупиковых путей Балтийского вокзала. Трибуны были переполнены. Машинисты готовились к этим проездам почти две недели.
Первым покинул перрон танк-паровоз серии Ь. «Танк» — это не про войну. Это про запас воды в резервуарах-танках, которые размещены на самом паровозе, не имеющем тендера. Машина возрождена из состояния памятника с пустым котлом в городе Краснодаре коллективом слесарей ООО «ЖД Ретро Сервис» под руководством Алексея Грука. Она настолько древняя (построена в 1897-м году), что на ней нет турбогенераторов. Буферные огни и прожектор оснащены керосиновыми фонарями. После участия в выставочных мероприятиях паровоз отправится в Ростов, где будет возить экскурсии в раритетном вагоне.
Эстафету покрасоваться перед публикой принимает Ов. Железнодорожники звали эту серию Овечкой, но на самом деле в обозначении зашифрован основной тип с парораспределителем системы Вальсхарта. Интересна паровая машина-компаунд: пар сначала поступает в один цилиндр, затем во второй. Из-за этой особенности получается, что трогается Ов на одном цилиндре, поэтому для взятия поезда с места частенько приходилось прибегать к помощи другого подталкивающего локомотива.
Наш Ов — паровоз 1905 года постройки, приписан к парку локомотивного депо Санкт-Петербург-Финляндский. В депо настолько бережно относятся к ветерану, что на Сортировке-Московской у него есть свое, отдельное стойло — «нулевое». Ни одна другая машина туда не заходит.
Паровозов серии Э всех модификаций было построено более одиннадцати тысяч. Сегодняшний герой — Эу, то есть усиленный. Небольшой вес позволял машине проходить по путям со слабой рельсошпальной решеткой, а пять ведущих колес (осевая формула 0–5–0) обеспечивали хорошее сцепление, что позволяло максимально реализовывать мощность паровых машин, преобразуя ее в силу тяги. Паровозы серии Э долгое время оставались основной рабочей лошадкой на железных дорогах СССР.
Су — сормовский усиленный. Машина окрашена в зеленый цвет, что означает ее принадлежность к пассажирской службе. Три ведущих колеса диаметром 1850 мм обеспечивали паровозу скорость 115км/час. Паровоз настолько красив, что так и хочется назвать его «парадным».
ФД, или «Феликс Дзержинский». Огромный, мощный паровоз с осевой формулой 1–5–1. Черный цвет указывает на грузовое назначение машины.
СО18, он же Серго Орджоникидзе. Очень похожая машина, СО17, встречает посетителей Музея железных дорог России. Осевая формула (это основная характеристика паровоза) — 1–5–0. Эти цифры означают, что у паровоза одна бегунковая колесная пара спереди, пять ведущих колесных пар и ноль бегунковых колесных пар сзади. Одним из внешних отличий от предыдущих серий являются дымоотбойные щиты — металлические листы, установленные в передней части машины. Их назначение — создавать поток воздуха, отводящий дым от будки машиниста.
Танк-паровоз 9П — небольшая машина, удобная для выполнения маневровой работы. Читатели «Фонтанки» без труда определят осевую формулу — 0–3–0.
Паровоз серии Л — единственный паровоз, получивший обозначение серии по фамилии своего конструктора — Льва Сергеевича Лебедянского. Один из самых удачных советских паровозов. У железнодорожников он получил прозвище Лебедянка. Высоко поднятый над рамой котел придает машине схожесть с гончим псом, не правда ли? Машина, развивавшая скорость 80 км/час, относится к так называемым грузопассажирским, но больше использовалась в грузовых поездах. 1–5–0, правильно?
ЛВ — Лебедянка Ворошиловградская. Использовав все наработки серии Л, конструкторы завода довели машину до совершенства. Длиннее стала рама, что позволило увеличить площадь топки, а значит, производительность котла. Для правильной развесовки добавлена одна бегунковая колесная пара сзади. Тендер, в котором хранится запас угля и воды, стал шестиосным, а значит, более вместительным. Таким образом повысилась автономность машины.
П36 по прозвищу Генерал. Красная полоса вдоль кузова напоминает генеральские лампасы. Машина — апогей советского паровозостроения. Тяговитая, скоростная, экономичная.
Последние графиковые поезда на паровой тяге прошли в Советском Союзе в 1986-м году. Россия возрождает паровую тягу, но порезанного в лом не вернешь. В 2012-м году ОАО «РЖД» издало распоряжение, в котором перечислило все сохранившиеся машины, и определило судьбу каждой из них в зависимости от степени сохранности. Малую часть из этого списка увидели посетители «PRO//Движение.Экспо» сегодня.
Сергей Вершинин, специально для «Фонтанки.ру»