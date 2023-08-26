На Балтийском вокзале соседствуют раритеты и новейшая техника на железнодорожном салоне «PRO//Движение.Экспо»

Фото: Сергей Вершинин Поделиться Поделиться





Кто старое забудет — тому глаз вон, решили организаторы крупнейшей железнодорожной выставки нашей страны много лет назад и дополнили показ новинок парадом ретролокомотивов. Традиция прижилась, в Санкт-Петербурге локомотивы отправлялись с тупиковых путей Балтийского вокзала. Трибуны были переполнены. Машинисты готовились к этим проездам почти две недели.



Первым покинул перрон танк-паровоз серии Ь. «Танк» — это не про войну. Это про запас воды в резервуарах-танках, которые размещены на самом паровозе, не имеющем тендера. Машина возрождена из состояния памятника с пустым котлом в городе Краснодаре коллективом слесарей ООО «ЖД Ретро Сервис» под руководством Алексея Грука. Она настолько древняя (построена в 1897-м году), что на ней нет турбогенераторов. Буферные огни и прожектор оснащены керосиновыми фонарями. После участия в выставочных мероприятиях паровоз отправится в Ростов, где будет возить экскурсии в раритетном вагоне.



Танк-паровоз серии Ь Фото: Сергей Вершинин Танк-паровоз серии Ь Фото: Сергей Вершинин Поделиться Поделиться





Эстафету покрасоваться перед публикой принимает Ов. Железнодорожники звали эту серию Овечкой, но на самом деле в обозначении зашифрован основной тип с парораспределителем системы Вальсхарта. Интересна паровая машина-компаунд: пар сначала поступает в один цилиндр, затем во второй. Из-за этой особенности получается, что трогается Ов на одном цилиндре, поэтому для взятия поезда с места частенько приходилось прибегать к помощи другого подталкивающего локомотива.



Паровоз Ов Фото: Сергей Вершинин Поделиться Поделиться





Наш Ов — паровоз 1905 года постройки, приписан к парку локомотивного депо Санкт-Петербург-Финляндский. В депо настолько бережно относятся к ветерану, что на Сортировке-Московской у него есть свое, отдельное стойло — «нулевое». Ни одна другая машина туда не заходит.



Паровозов серии Э всех модификаций было построено более одиннадцати тысяч. Сегодняшний герой — Эу, то есть усиленный. Небольшой вес позволял машине проходить по путям со слабой рельсошпальной решеткой, а пять ведущих колес (осевая формула 0–5–0) обеспечивали хорошее сцепление, что позволяло максимально реализовывать мощность паровых машин, преобразуя ее в силу тяги. Паровозы серии Э долгое время оставались основной рабочей лошадкой на железных дорогах СССР.



Паровоз Эу Фото: Сергей Вершинин Паровоз Эу Фото: Сергей Вершинин Паровоз Эу Фото: Сергей Вершинин Поделиться Поделиться





Су — сормовский усиленный. Машина окрашена в зеленый цвет, что означает ее принадлежность к пассажирской службе. Три ведущих колеса диаметром 1850 мм обеспечивали паровозу скорость 115км/час. Паровоз настолько красив, что так и хочется назвать его «парадным».



Паровоз Су Фото: Сергей Вершинин Поделиться Поделиться





ФД, или «Феликс Дзержинский». Огромный, мощный паровоз с осевой формулой 1–5–1. Черный цвет указывает на грузовое назначение машины.



Паровоз ФД Фото: Сергей Вершинин Паровоз ФД Фото: Сергей Вершинин Поделиться Поделиться





СО18, он же Серго Орджоникидзе. Очень похожая машина, СО17, встречает посетителей Музея железных дорог России. Осевая формула (это основная характеристика паровоза) — 1–5–0. Эти цифры означают, что у паровоза одна бегунковая колесная пара спереди, пять ведущих колесных пар и ноль бегунковых колесных пар сзади. Одним из внешних отличий от предыдущих серий являются дымоотбойные щиты — металлические листы, установленные в передней части машины. Их назначение — создавать поток воздуха, отводящий дым от будки машиниста.



Паровоз СО18 Фото: Сергей Вершинин Поделиться Поделиться





Танк-паровоз 9П — небольшая машина, удобная для выполнения маневровой работы. Читатели «Фонтанки» без труда определят осевую формулу — 0–3–0.



Танк-паровоз 9П Фото: Сергей Вершинин Поделиться Поделиться





Паровоз серии Л — единственный паровоз, получивший обозначение серии по фамилии своего конструктора — Льва Сергеевича Лебедянского. Один из самых удачных советских паровозов. У железнодорожников он получил прозвище Лебедянка. Высоко поднятый над рамой котел придает машине схожесть с гончим псом, не правда ли? Машина, развивавшая скорость 80 км/час, относится к так называемым грузопассажирским, но больше использовалась в грузовых поездах. 1–5–0, правильно?



Паровоз Л Фото: Сергей Вершинин Паровоз Л Фото: Сергей Вершинин Поделиться Поделиться





ЛВ — Лебедянка Ворошиловградская. Использовав все наработки серии Л, конструкторы завода довели машину до совершенства. Длиннее стала рама, что позволило увеличить площадь топки, а значит, производительность котла. Для правильной развесовки добавлена одна бегунковая колесная пара сзади. Тендер, в котором хранится запас угля и воды, стал шестиосным, а значит, более вместительным. Таким образом повысилась автономность машины.



Паровоз ЛВ Фото: Сергей Вершинин Паровоз ЛВ Фото: Сергей Вершинин Поделиться Поделиться





П36 по прозвищу Генерал. Красная полоса вдоль кузова напоминает генеральские лампасы. Машина — апогей советского паровозостроения. Тяговитая, скоростная, экономичная.



Паровоз П36 Фото: Сергей Вершинин Поделиться Поделиться





Последние графиковые поезда на паровой тяге прошли в Советском Союзе в 1986-м году. Россия возрождает паровую тягу, но порезанного в лом не вернешь. В 2012-м году ОАО «РЖД» издало распоряжение, в котором перечислило все сохранившиеся машины, и определило судьбу каждой из них в зависимости от степени сохранности. Малую часть из этого списка увидели посетители «PRO//Движение.Экспо» сегодня.



Сергей Вершинин, специально для «Фонтанки.ру»

