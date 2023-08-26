Скончался бывший глава администрации Ельцина

Бывший глава администрации президента Бориса Ельцина Сергей Филатов скончался на 88-м году жизни, сообщила РИА Новости его дочь, а также писатель Герман Садулаев в своем Telegram-канале 26 августа.



Согласно официальной биографии, Филатов с 19 января 1993 года по 15 января 1996 года занимал пост руководителя Администрации президента РФ, сменив на этой должности Юрия Петрова. Он был в составе рабочей комиссии по доработке президентского проекта Конституции РФ и представителем президента в Конституционном совещании. Ушел с госслужбы после назначения заместителем руководителя штаба по выборам Бориса Ельцина на второй срок. А на следующий год после выборов Филатов возглавил Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ (СЭИП).