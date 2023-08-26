    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 22

    1 м/с, вос

    760мм

    62%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd94.71eur102.26

    Скончался бывший глава администрации Ельцина

    1449

    Бывший глава администрации президента Бориса Ельцина Сергей Филатов скончался на 88-м году жизни, сообщила РИА Новости его дочь, а также писатель Герман Садулаев в своем Telegram-канале 26 августа.

    Согласно официальной биографии, Филатов с 19 января 1993 года по 15 января 1996 года занимал пост руководителя Администрации президента РФ, сменив на этой должности Юрия Петрова. Он был в составе рабочей комиссии по доработке президентского проекта Конституции РФ и представителем президента в Конституционном совещании. Ушел с госслужбы после назначения заместителем руководителя штаба по выборам Бориса Ельцина на второй срок. А на следующий год после выборов Филатов возглавил Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ (СЭИП).

    По словам дочери Филатова, прощание планируется во вторник с 10:00 до 12:00 мск в зале ЦБК.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Филатов
    ЛАЙК8
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close