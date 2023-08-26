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    В США хотят попробовать новый способ смертной казни

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    Американский штат Алабама хочет стать первым, где применят казнь заключенных азотом, пишет Associated Press. Уже есть первый претендент.

    Как передает агентство 26 августа, генеральная прокуратура Алабамы в пятницу обратилась к Верховному суду штата с просьбой назначить дату казни 58-летнего Кеннета Юджина Смита. Отдельного разрешения на использование не нужно — Алабама формально разрешила метод еще 2018 году на фоне нехватки препаратов для смертельных инъекций, но никогда не применяла его.

    Азотная гипоксия возникает, когда заключенных заставляют дышать только азотом, лишая их кислорода, и в итоге приводит к смерти. Сторонники нового метода предполагают, что он будет безболезненным, но их оппоненты сравнивают решение с экспериментами на людях.

    Юридическая правозащитная группа, которая работала над вопросами смертной казни в США, заявила, что в Алабаме есть история «неудачных и ошибочных казней и попыток казни» и «экспериментировать с никогда ранее не использовавшимся методом — ужасная идея».

    «Ни один штат в стране не казнил человека с использованием гипоксии азота, и Алабама не имеет права экспериментировать с совершенно непроверенным и неиспользованным методом казни кого-либо», — считает Энджи Сетцер, старший адвокат Инициативы равного правосудия.

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    Казнь азотом
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