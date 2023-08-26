    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 22

    1 м/с, вос

    760мм

    62%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd94.71eur102.26

    На Бассейной «Солярис» загнал легковушку на чужую крышу. ДТП попало на видео

    2964
    8 комментариев

    С громкого ДТП началось утро в одном из дворов Московского района Петербурга. Камера домофона запечатлела, как водитель умудрился испортить не только выходные владельцам трёх машин.

    Видео аварии и её последствия 26 августа показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Не повезло автомобилям, припаркованным у парка Авиаторов со стороны Бассейной.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Как рассказывают в группе, водитель «Хёндэ Соляриса» мчал так, что оставил без колеса «Рено Дастер» и загнал «Шкоду» на другой автомобиль. По предварительным данным, пострадали только машины.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТП
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close