На Бассейной «Солярис» загнал легковушку на чужую крышу. ДТП попало на видео

С громкого ДТП началось утро в одном из дворов Московского района Петербурга. Камера домофона запечатлела, как водитель умудрился испортить не только выходные владельцам трёх машин.
Видео аварии и её последствия 26 августа показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Не повезло автомобилям, припаркованным у парка Авиаторов со стороны Бассейной.
Как рассказывают в группе, водитель «Хёндэ Соляриса» мчал так, что оставил без колеса «Рено Дастер» и загнал «Шкоду» на другой автомобиль. По предварительным данным, пострадали только машины.