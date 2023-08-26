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    Пятнадцать пожарных тушили детский сад на проспекте Луначарского

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    Помощь пожарных потребовалась детскому саду в Выборгском районе Петербурга 26 августа. В выходной день там загорелась кладовая.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании с проспекта Луначарского, 1/3, поступил на пульт дежурного незадолго до половины восьмого утра. По этому адресу находится площадка детсада № 99 компенсирующего вида, в субботу учреждение не работает.

    На место выехали три расчёта — это 15 человек личного состава. Очаг обнаружили на первом этаже. В помещении кладовой площадью пять квадратных метров обгорели два «квадрата» обстановки.

    «В 07:37 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в МЧС.

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