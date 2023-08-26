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    «Ждём очереди с января, и не факт, что получим». Шестилетнему петербуржцу нужна помощь

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    У Богдана не так давно диагностировали 4-ю степень тугоухости — мальчик не говорил, произносил только отдельные звуки. Врачи предполагали, что это лишь задержка речевого развития. Теперь же ему рекомендуют сверхмощные слуховые аппараты. Но получить необходимую модель практически нереально, а купить аппараты мама мальчика не в состоянии.

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    «Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

    Богдан Провозен, 6 лет.

    Двусторонняя тугоухость 4-й степени.

    Требуются сверхмощные слуховые аппараты. Стоимость 424 875 руб.

    «Ещё до рождения сына у него обнаружили порок развития — дефект передней брюшной стенки. Во время родов у Богдана произошёл разрыв печени, он потерял много крови и десять дней находился в коме. Врачи боролись за жизнь моего малыша: он перенёс четыре тяжёлые полостные операции, кровоизлияние в мозг. После выхода из комы не мог самостоятельно дышать и питался через зонд, затем ему установили гастростому.

    Через восемь месяцев Богдан чудом выкарабкался и впервые оказался дома. Мы сразу начали реабилитацию, и благодаря массажу и ежедневным занятиям сын постепенно восстанавливался. Научился сидеть, ползать, ходить, самостоятельно есть, только говорить не пытался, произносил лишь отдельные звуки. Врачи предполагали задержку речевого развития. И только в конце прошлого года сурдолог диагностировал Богдану 4-ю степень тугоухости и рекомендовал сверхмощные слуховые аппараты.

    Сын быстро к ним привык, всего за три месяца стал лучше понимать обращенную речь, чётче произносить звуки. Но беда в том, что аппараты нам выдали на время и теперь их надо выкупать. Получить за госсчёт не выходит — ждём очереди с января, и не факт, что получим нужную модель.

    Прошу, помогите оплатить покупку. Самой мне не справиться — сына воспитываю одна, а он у меня настоящий борец и мечтает осенью поступить в школу!» Наталья Провозен, Санкт-Петербург.

    Мария Кившик, сурдолог-слухопротезист Центра слуха «Ю-МЕД» (Санкт-Петербург):

    «У Богдана двусторонняя сенсоневральная тугоухость 4-й степени по типу слуховой нейропатии. Мальчику требуются цифровые сверхмощные многоканальные слуховые аппараты с возможностью педиатрической настройки, с дополнительным усилением низких частот и шумоподавлением».

    ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

    ИЛИ ЗДЕСЬ

    Информация о произведенном пожертвовании поступает в Русфонд в течение четырёх банковских дней.

    Контакты для оказания помощи:

    8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

    тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

    В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/

    Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

    Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

    Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

    Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

    За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

    В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».

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