«Ждём очереди с января, и не факт, что получим». Шестилетнему петербуржцу нужна помощь

У Богдана не так давно диагностировали 4-ю степень тугоухости — мальчик не говорил, произносил только отдельные звуки. Врачи предполагали, что это лишь задержка речевого развития. Теперь же ему рекомендуют сверхмощные слуховые аппараты. Но получить необходимую модель практически нереально, а купить аппараты мама мальчика не в состоянии.

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«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Богдан Провозен, 6 лет.

Двусторонняя тугоухость 4-й степени.



Требуются сверхмощные слуховые аппараты. Стоимость 424 875 руб.

«Ещё до рождения сына у него обнаружили порок развития — дефект передней брюшной стенки. Во время родов у Богдана произошёл разрыв печени, он потерял много крови и десять дней находился в коме. Врачи боролись за жизнь моего малыша: он перенёс четыре тяжёлые полостные операции, кровоизлияние в мозг. После выхода из комы не мог самостоятельно дышать и питался через зонд, затем ему установили гастростому.



Через восемь месяцев Богдан чудом выкарабкался и впервые оказался дома. Мы сразу начали реабилитацию, и благодаря массажу и ежедневным занятиям сын постепенно восстанавливался. Научился сидеть, ползать, ходить, самостоятельно есть, только говорить не пытался, произносил лишь отдельные звуки. Врачи предполагали задержку речевого развития. И только в конце прошлого года сурдолог диагностировал Богдану 4-ю степень тугоухости и рекомендовал сверхмощные слуховые аппараты.

Сын быстро к ним привык, всего за три месяца стал лучше понимать обращенную речь, чётче произносить звуки. Но беда в том, что аппараты нам выдали на время и теперь их надо выкупать. Получить за госсчёт не выходит — ждём очереди с января, и не факт, что получим нужную модель.



Прошу, помогите оплатить покупку. Самой мне не справиться — сына воспитываю одна, а он у меня настоящий борец и мечтает осенью поступить в школу!» Наталья Провозен, Санкт-Петербург.

Мария Кившик, сурдолог-слухопротезист Центра слуха «Ю-МЕД» (Санкт-Петербург):

«У Богдана двусторонняя сенсоневральная тугоухость 4-й степени по типу слуховой нейропатии. Мальчику требуются цифровые сверхмощные многоканальные слуховые аппараты с возможностью педиатрической настройки, с дополнительным усилением низких частот и шумоподавлением».



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Информация о произведенном пожертвовании поступает в Русфонд в течение четырёх банковских дней.

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