Хоккейный клуб СКА заключил контракт с форвардом Алексом Гальченюком. Соглашение рассчитано на два года и будет действовать до конца апреля 2025 года.

Алекс Гальченюк родился 12 февраля 1994 года в Милуоки, США. Хоккейную карьеру он начал в Москве в хоккейной школе «Динамо». Затем он играл за молодежные команды «Спартака», швейцарского клуба «Люцерн» и «Чикаго Янг Американз».



В 2010 году перешел в «Сарния Стинг», клуб юниорской хоккейной лиги Онтарио, и был включен в символическую сборную лучших новичков лиги по итогам сезона 2010/2011 .