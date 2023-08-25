Хоккейный клуб СКА заключил контракт с форвардом Алексом Гальченюком. Соглашение рассчитано на два года и будет действовать до конца апреля 2025 года.
Алекс Гальченюк родился 12 февраля 1994 года в Милуоки, США. Хоккейную карьеру он начал в Москве в хоккейной школе «Динамо». Затем он играл за молодежные команды «Спартака», швейцарского клуба «Люцерн» и «Чикаго Янг Американз».
В 2010 году перешел в «Сарния Стинг», клуб юниорской хоккейной лиги Онтарио, и был включен в символическую сборную лучших новичков лиги по итогам сезона
Дебют в НХЛ состоялся в январе 2013 года в составе «Монреаля». За свою карьеру в Северной Америке успел поиграть за «Аризону», «Питтсбург», «Миннесоту», «Оттаву», «Торонто» и «Колорадо». Всего за
Также он выступал за сборную США, с которой завоевал золото на молодежном чемпионате мира 2013 года и бронзу на чемпионате мира в том же году.