В Подмосковье горит строительный магазин — так, что трудно дышать

В Нахабино в Подмосковье произошел пожар в строительном магазине. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. На месте работают спасатели.
«Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в Подмосковье. В городском округе Красногорске горит строительный магазин. Предварительная площадь пожара 400 квадратных метров. На месте работают пожарные подразделения», — заявили в пресс-службе МЧС России.
Уточняется, что инцидент произошел на улице
По словам очевидцев, столб черного дыма виден из разных районов, а в воздухе ощущается запах жженой пластмассы, передает портал MSK1.RU.