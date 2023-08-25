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    В Подмосковье горит строительный магазин — так, что трудно дышать

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    3 комментария

    В Нахабино в Подмосковье произошел пожар в строительном магазине. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. На месте работают спасатели.

    «Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в Подмосковье. В городском округе Красногорске горит строительный магазин. Предварительная площадь пожара 400 квадратных метров. На месте работают пожарные подразделения», — заявили в пресс-службе МЧС России.

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    Уточняется, что инцидент произошел на улице Советской, 115б.

    По словам очевидцев, столб черного дыма виден из разных районов, а в воздухе ощущается запах жженой пластмассы, передает портал MSK1.RU.

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    ПожарНахабино
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    Комментарии 3

    Гость25 Авг 2023 в 22:22
    Ну и хорошо, красиво
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