В США упал американский военный истребитель

Истребитель F-18 разбился рядом с авиабазой Мирамар Морской пехоты США в окрестностях Сан-Диего, Калифорния, сообщил телеканал ABC со ссылкой на местные органы власти. По предварительным данным, инцидент произошел ранним утром. Детали крушения и состояние пилота пока не разглашаются. Неясно также, были ли другие пассажиры на борту.



Пентагон подтвердил случившееся и указал, что самолет находился в тренировочном полете.



Официальные представители авиабазы Мирамар заявили, что военные знают о крушении и начали свое расследование.



По словам представителя авиабазы, место крушения расположено на государственной территории к востоку от базы, и пока нет информации о повреждении государственных объектов. Поисковые и спасательные операции продолжаются.

