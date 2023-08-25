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    В США упал американский военный истребитель

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    Истребитель F-18 разбился рядом с авиабазой Мирамар Морской пехоты США в окрестностях Сан-Диего, Калифорния, сообщил телеканал ABC со ссылкой на местные органы власти. По предварительным данным, инцидент произошел ранним утром. Детали крушения и состояние пилота пока не разглашаются. Неясно также, были ли другие пассажиры на борту.

    Пентагон подтвердил случившееся и указал, что самолет находился в тренировочном полете.

    Официальные представители авиабазы Мирамар заявили, что военные знают о крушении и начали свое расследование.

    По словам представителя авиабазы, место крушения расположено на государственной территории к востоку от базы, и пока нет информации о повреждении государственных объектов. Поисковые и спасательные операции продолжаются.

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