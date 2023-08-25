Двое юношей в масках зашли в ювелирный в Купчино с пистолетом, а вышли с полицией

Двоих «вооруженных» приятелей задержали во Фрунзенском районе Петербурга 25 августа. Юноши зашли в ювелирный магазин «585» и сразу же смутили консультантов своим внешним видом и тем, что выпирало из кармана у одного из них.
По данным «Фонтанки», сотрудников частного охранного предприятия вызвали на Будапештскую, 46. Выяснилось, что пара подозрительных и слишком юных на вид покупателей зашла в торговый зал в масках из бандан. У одного из них в кармане торчал предмет, похожий на пистолет. Спустя некоторое время чоповцы передали пойманных сотрудникам ДПС, которые доставили их в отдел для дальнейших разбирательств.