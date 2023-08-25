    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 23

    1 м/с, зап

    760мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd94.4eur102.47

    Двое юношей в масках зашли в ювелирный в Купчино с пистолетом, а вышли с полицией

    916
    6 комментариев

    Двоих «вооруженных» приятелей задержали во Фрунзенском районе Петербурга 25 августа. Юноши зашли в ювелирный магазин «585» и сразу же смутили консультантов своим внешним видом и тем, что выпирало из кармана у одного из них.

    ПоделитьсяПоделиться

    По данным «Фонтанки», сотрудников частного охранного предприятия вызвали на Будапештскую, 46. Выяснилось, что пара подозрительных и слишком юных на вид покупателей зашла в торговый зал в масках из бандан. У одного из них в кармане торчал предмет, похожий на пистолет. Спустя некоторое время чоповцы передали пойманных сотрудникам ДПС, которые доставили их в отдел для дальнейших разбирательств.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close