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    В День знаний на Парнасе откроется новая школа № 142

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    В Выборгском районе на улице Федора Абрамова введена в эксплуатацию новая школа № 142 на 825 мест. Как уточняют в компании «Главстрой Санкт-Петербург», свои двери для учеников она откроет 1 сентября.

    Фото: Предоставлено пресс-службой компании «Главстрой Санкт-Петербург»
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    Здание переменной этажности, созданное по индивидуальному проекту, представляет собой асимметричный корпус, где двор сужается к центру главного фасада — входной группе, а четыре объема на колоннах выступают доминантами.

    Ученики младших классов будут заниматься в отдельном блоке с собственным входом. Всего в школе разместятся 33 учебных класса, два бассейна, спортивные и актовый залы, столовая с обеденным залом, а также библиотека с читальным залом. На прилегающей территории создали спортивный кластер с футбольным полем, беговыми дорожками, площадками для волейбола, баскетбола и настольного тенниса.

    Новая школа станет пятой в ЖК «Северная долина».

    Фото: Предоставлено пресс-службой компании «Главстрой Санкт-Петербург»

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