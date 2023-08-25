В День знаний на Парнасе откроется новая школа № 142

В Выборгском районе на улице Федора Абрамова введена в эксплуатацию новая школа № 142 на 825 мест. Как уточняют в компании «Главстрой Санкт-Петербург», свои двери для учеников она откроет 1 сентября.
Здание переменной этажности, созданное по индивидуальному проекту, представляет собой асимметричный корпус, где двор сужается к центру главного фасада — входной группе, а четыре объема на колоннах выступают доминантами.
Ученики младших классов будут заниматься в отдельном блоке с собственным входом. Всего в школе разместятся 33 учебных класса, два бассейна, спортивные и актовый залы, столовая с обеденным залом, а также библиотека с читальным залом. На прилегающей территории создали спортивный кластер с футбольным полем, беговыми дорожками, площадками для волейбола, баскетбола и настольного тенниса.
Новая школа станет пятой в ЖК «Северная долина».