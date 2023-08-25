На Петровском острове благоустроили первый участок общедоступной набережной вдоль Малой Невы

Закончилось благоустройство первого участка прогулочной зоны вдоль Малой Невы на Петровском острове. Как уточняют в холдинге Setl Group, на берегу появятся извилистая прогулочная дорожка, сад камней, деревья, газон и рокарий.
Общая протяженность прогулочного маршрута составит около
Помимо трав в прогулочной зоне появятся и взрослые деревья возрастом около
Первый участок набережной проходит у ЖК «Петровский Квартал на воде», следующий будет благоустроен рядом с The One и Grand View. Закончить основные работы планируется в мае 2024 года.