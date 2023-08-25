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    На Петровском острове благоустроили первый участок общедоступной набережной вдоль Малой Невы

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    Закончилось благоустройство первого участка прогулочной зоны вдоль Малой Невы на Петровском острове. Как уточняют в холдинге Setl Group, на берегу появятся извилистая прогулочная дорожка, сад камней, деревья, газон и рокарий.

    Фото: предоставлено пресс-службой холдинга Setl Group
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    Общая протяженность прогулочного маршрута составит около 300 метров. Вдоль берега установят ограждение из габионов — сетчатых конструкций из проволоки, заполненных гранитным щебнем. В прогулочной зоне будет три вида покрытия: набивное на дорожках для пешеходов, плитка на пошаговых дорожках, а также посевной газон из многолетних трав.

    Помимо трав в прогулочной зоне появятся и взрослые деревья возрастом около 15 лет — сосны, повислые березы и рябины, горные сосны, ирга, спиреи, карликовые березы, крылатый бересклет, а также стелющийся кустарник песчаная вишня.

    Первый участок набережной проходит у ЖК «Петровский Квартал на воде», следующий будет благоустроен рядом с The One и Grand View. Закончить основные работы планируется в мае 2024 года.

    Фото: предоставлено пресс-службой холдинга Setl Group

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