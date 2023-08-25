Как трёхмесячный. В Волгограде на свет появился малыш весом более шести килограммов

Малыш весом более шести килограммов родился в Волгоградском перинатальном центре № 2. Его мамой стала 40-летняя жительница Суровикинского района, сообщает 25 августа в телеграм-канале комитет здравоохранения региона.
Вес мальчика при рождении составил 6180 граммов. Рост новорожденного — 63 сантиметра, что соответствует размерам трехмесячного ребенка.
Жительница региона стала матерью в пятый раз, причем с каждыми родами вес детей увеличивался. Третий и четвертый ребенок в семье родились с весом 4400 и 5270 граммов соответственно.
Пациентка разрешилась путем кесарева сечения, сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо.