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    Как трёхмесячный. В Волгограде на свет появился малыш весом более шести килограммов

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    Малыш весом более шести килограммов родился в Волгоградском перинатальном центре № 2. Его мамой стала 40-летняя жительница Суровикинского района, сообщает 25 августа в телеграм-канале комитет здравоохранения региона.

    Вес мальчика при рождении составил 6180 граммов. Рост новорожденного — 63 сантиметра, что соответствует размерам трехмесячного ребенка.

    Жительница региона стала матерью в пятый раз, причем с каждыми родами вес детей увеличивался. Третий и четвертый ребенок в семье родились с весом 4400 и 5270 граммов соответственно.

    Пациентка разрешилась путем кесарева сечения, сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо.

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