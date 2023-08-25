Уходящую информационную неделю обсуждают генеральный директор АЖУРа, писатель Андрей Константинов и ведущая Елена Болдышева.
Подкаст «Итоги недели с Андреем Константиновым»: Google, «ВКонтакте», Apple iTunes.
Сейчас
+23˚C
Сейчас в Санкт-Петербурге
Переменная облачность, Без осадков
Ощущается как 23
1 м/с, зап
760мм
47%
Пробки
6/10
Уходящую информационную неделю обсуждают генеральный директор АЖУРа, писатель Андрей Константинов и ведущая Елена Болдышева.
Подкаст «Итоги недели с Андреем Константиновым»: Google, «ВКонтакте», Apple iTunes.
14 июля 2023, 17:20
28 июля 2023, 17:20
30 июня 2023, 17:20
11 августа 2023, 17:20
02 июня 2023, 17:20
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.