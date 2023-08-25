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    Спрос на вторичное жилье вырос на 50% за полгода, но снижение не за горами

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    За первое полугодие 2023 года спрос на вторичное жилье в Петербургской агломерации увеличился почти на 50%. По данным «Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», цены при этом изменились всего на 1%.

    — Отмена околонулевых ставок по субсидированной ипотеке на первичном рынке сократила разрыв в ипотечных ставках между вторичным и первичным рынками, — пояснла директор «Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева. — За счет этого и более низких цен на «вторичку» покупка такой квартиры стала интересной для покупателей, которым важно было готовое жилье.

    Объем предложения на вторичном рынке жилья в Петербурге и Ленинградской области на конец первого полугодия 2023 года составил 32,3 тыс. квартир, на Петербург из них пришлось 76% — 24,6 тыс. квартир.

    Средняя цена предложения в Санкт-Петербурге составила 192,3 тыс. руб. за кв. метр, в Ленинградской области — 129,1 тыс. руб. За «новую вторичку» придется отдать в среднем 209,6 тыс. руб. за кв. м в городе и 151,4 тыс. руб. за кв. м в области.

    Лидерство в спросе среди локаций сохраняют Всеволожский район Ленинградской области с долей 15%, Приморский район города с долей в 14% и Красносельский с показателем 11%, увеличилась доля Московского и Невского районов — 9 и 8% соответственно.

    Аналитики отметили, что изменения со стороны Центробанка, такие как корректировка ключевой ставки и ужесточение условий в получении ипотеки в ближайшее время снизят спрос на вторичном рынке жилья.

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