Спрос на вторичное жилье вырос на 50% за полгода, но снижение не за горами

За первое полугодие 2023 года спрос на вторичное жилье в Петербургской агломерации увеличился почти на 50%. По данным «Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», цены при этом изменились всего на 1%.



— Отмена околонулевых ставок по субсидированной ипотеке на первичном рынке сократила разрыв в ипотечных ставках между вторичным и первичным рынками, — пояснла директор «Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева. — За счет этого и более низких цен на «вторичку» покупка такой квартиры стала интересной для покупателей, которым важно было готовое жилье.

