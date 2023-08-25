«Ночлежка» собирает старые мобильники для своих подопечных в Петербурге и Москве

«Они необходимы, чтобы устроиться на работу, чтобы быть на связи с соцработником, чтобы позвонить близким, чтобы вызвать скорую и для миллиона других вещей», — пояснили в «Ночлежке» .

Благотворительная организация «Ночлежка» объявила в Петербурге и Москве сбор старых мобильных телефонов и зарядок к ним. Аппараты передадут подопечным организации.

Запасы телефонов и зарядок уже заканчиваются, при этом спрос на них не уменьшается, рассказали в организации.



Приносить можно работающие телефоны — и кнопочные, и смартфоны, а также зарядки к ним. Кроме этого, есть запрос на провода Micro-USB и проводные наушники.

