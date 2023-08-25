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    «Ночлежка» собирает старые мобильники для своих подопечных в Петербурге и Москве

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    29 комментариев
    Фото: https://vk.com/nochlezhka
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    Благотворительная организация «Ночлежка» объявила в Петербурге и Москве сбор старых мобильных телефонов и зарядок к ним. Аппараты передадут подопечным организации.

    «Они необходимы, чтобы устроиться на работу, чтобы быть на связи с соцработником, чтобы позвонить близким, чтобы вызвать скорую и для миллиона других вещей», — пояснили в «Ночлежке».

    Запасы телефонов и зарядок уже заканчиваются, при этом спрос на них не уменьшается, рассказали в организации.

    Приносить можно работающие телефоны — и кнопочные, и смартфоны, а также зарядки к ним. Кроме этого, есть запрос на провода Micro-USB и проводные наушники.

    Телефоны принимают ежедневно с 10:00 до 21:00 по адресам:

    — Москва: Бумажный проезд, 2/2, стр. 6. Телефон дежурных: +7 985 631 96 64;

    — Петербург: Боровая, 112б (вход с Расстанной, 1). Телефон дежурных: +7 911 762 91 54.

    «Пожалуйста, проверьте аппарат, прежде чем отдать его: убедитесь, что он включается, держит заряд и его можно разблокировать без пароля», — попросили в «Ночлежке».

    Фото: https://vk.com/nochlezhka

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    Комментарии 29

    Гость25 Авг 2023 в 14:43
    Зачем нам Луна???
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