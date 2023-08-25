«Ночлежка» собирает старые мобильники для своих подопечных в Петербурге и Москве

Благотворительная организация «Ночлежка» объявила в Петербурге и Москве сбор старых мобильных телефонов и зарядок к ним. Аппараты передадут подопечным организации.
«Они необходимы, чтобы устроиться на работу, чтобы быть на связи с соцработником, чтобы позвонить близким, чтобы вызвать скорую и для миллиона других вещей», — пояснили в «Ночлежке».
Запасы телефонов и зарядок уже заканчиваются, при этом спрос на них не уменьшается, рассказали в организации.
Приносить можно работающие телефоны — и кнопочные, и смартфоны, а также зарядки к ним. Кроме этого, есть запрос на провода Micro-USB и проводные наушники.
Телефоны принимают ежедневно с 10:00 до 21:00 по адресам:
— Москва: Бумажный проезд, 2/2, стр. 6. Телефон дежурных: +7 985 631 96 64;
— Петербург: Боровая, 112б (вход с Расстанной, 1). Телефон дежурных: +7 911 762 91 54.
«Пожалуйста, проверьте аппарат, прежде чем отдать его: убедитесь, что он включается, держит заряд и его можно разблокировать без пароля», — попросили в «Ночлежке».