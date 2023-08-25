Осудившего СВО Максима Виторгана заменили дипфейком во втором сезоне сериала «Контакт»

Герою Максима Виторгана, который сыграл одну из ведущих ролей в сериале «Контакт», в буквальном смысле приделали новое лицо во втором сезоне. Также актера убрали из титров. Внимание на это обратили авторы телеграм-канала «Русское кино в топе».
«Во 2-м сезоне «Контакта» Максима Виторгана, который сыграл мужа Равшаны Курковой в первом сезоне, вдруг вырезали из титров и заменили уже отснятые кадры с актером на дипфейк, одновременно похожий на Виторгана и грустного воробушка», — отметили авторы.
Сам актер в своих соцсетях заявил, что причины, по которым продюсеры поступили таким образом, ему известны.
«До меня также доходили слухи, что перед создателями сериала была поставлена задача вырезать меня оттуда совсем (наверное, потому что я ну очень плохо играл, да?), но это оказалось проблематично. Достаточно большая и сюжетообразующая роль», — написал Виторган, назвав это «большой художественной и идеологической победой».
Кинокритики сходятся во мнении, что Виторгана убрали из сериала из-за его позиции по поводу специальной военной операции.