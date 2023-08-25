Осудившего СВО Максима Виторгана заменили дипфейком во втором сезоне сериала «Контакт»

Герою Максима Виторгана, который сыграл одну из ведущих ролей в сериале «Контакт», в буквальном смысле приделали новое лицо во втором сезоне. Также актера убрали из титров. Внимание на это обратили авторы телеграм-канала «Русское кино в топе».



«Во 2-м сезоне «Контакта» Максима Виторгана, который сыграл мужа Равшаны Курковой в первом сезоне, вдруг вырезали из титров и заменили уже отснятые кадры с актером на дипфейк, одновременно похожий на Виторгана и грустного воробушка», — отметили авторы.