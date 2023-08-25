Сколько стоит снять квартиру в Петербурге. Ищем самые дешевые варианты

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Аренда квартир в Петербурге подорожала на 10–20%, подсчитали по просьбе «Фонтанки» сервисы по подбору жилья. Скачок цен традиционно происходит перед началом студенческого и делового сезонов, в годовом выражении всё не так драматично. Рассказываем, что изменилось на рынке долгосрочной аренды жилья и где искать квартиры подешевле, если вы еще не нашли.



Спрос больше, а объявлений меньше

Как обычно, в августе наблюдается всплеск спроса на аренду квартир в Петербурге. В сервисе «Яндекс Аренда» просматривать объявления стали на 30 % чаще, чем в июле, а количество доступных объектов сократилось на 18 %.



В «Авито Недвижимости» видят схожую динамику. Спрос за три недели августа по отношению к аналогичному периоду в июле вырос на 31,4 % . Даже в сравнении с предыдущим годом жители и гости города стали чаще искать квартиры — на 16,5 % .

«В Петербурге интерес к аренде квартир вырос сильнее, чем в среднем по России, так как город является одним из наиболее востребованных направлений для студентов», — отмечает Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости».



Что до предложения, по сравнению с прошлым месяцем оно сократилось на 5,5 % , а вот на горизонте года — на 21,1 % . В масштабе страны ситуация немного хуже: за месяц вариантов стало на 10,2 % меньше, за год — на 19,4 % , подсчитали аналитики сервиса.

«Объем предложения перед началом бизнес-сезона и учебного года традиционно снижается. В этом году на эти тренды дополнительно наложилось возвращение релокантов и прекращение практики удаленной работы некоторыми компаниями. Сейчас число свободных лотов (3,5 тысячи квартир) почти в три раза ниже максимума, зафиксированного в ноябре прошлого года», — сообщил «Фонтанке» Алексей Попов, руководитель «Циан.Аналитики».



Насколько выросли цены Средняя по городу арендная ставка за последний месяц выросла почти на 18 % , с 28 до 30 тысяч рублей, говорят в «Авито Недвижимости». Быстрее всего подорожали «двушки» — на 17 % , с 35 до 41 тысячи рублей. За «трешки» собственники в среднем стали тоже просить на шесть тысяч рублей больше, и теперь средняя цена по рынку — 65 тысяч. Стоимость аренды «однушек» и студий выросла на три тысячи рублей, до 28 и 25 тысяч.



Однако правильнее будет взглянуть, как изменились цены за последний год. При инфляции в 4,9 % средняя стоимость аренды квартиры в городе выросла на 1 0 % . В деньгах это рост с 30 до 33 тысяч.



Если смотреть с этого ракурса, арендаторам «двушек» жаловаться не на что: ставки по ним выросли на 2,5 % , с 40 до 41 тысячи рублей. Аренда «однушек» выросла на 7,7 % , с 26 до 28 тысяч. А вот «трешки» и студии прибавили больше всего — 8,3 % и 8,7 % соответственно.

Это подтверждают и данные «Яндекс Аренды». В августе 2023-го стоимость аренды студии в черте города выросла на 9 % относительно предыдущего месяца и на 4 % относительно прошлого года, до 25 тысяч рублей. «Однушки» подорожали на 8 % по сравнению с июлем, до 27 тысяч рублей, а «двушки» — на 10 %, до 44 тысяч рублей, при этом сохранив уровень цен аналогичного периода прошлого года.



По информации «Циан», на конец августа 2023 года средние ставки аренды в Петербурге составили 33 тысяч рублей для однокомнатных квартир и 53 тысяч рублей для «двушек». Это на 10 % и на 11 % больше, чем месяц назад. Рост в годовом выражении составил 8 % и 9 % соответственно.

В федеральной компании «Этажи» отмечают, что за прошлый месяц средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в Петербурге продемонстрировала рекордную динамику роста, увеличившись сразу на 2,8 % , до 27,26 тысячи рублей. Схожий рост за аналогичный период был зафиксирован среди городов-миллионников в Красноярске ( 2,4 % ), Уфе ( 2,2 % ) и Челябинске ( 2 % ). В Москве же рост составил всего 0,7 % .



Если же сравнивать с прошлым годом, то в «Этажах» фиксируют даже снижение ставок на «однушки» — на 13,2 % . И это тоже рекордный показатель среди городов-миллионников, уточняют в компании.



Аналогичная ситуация с двухкомнатными квартирами, цена на которые за прошедший месяц выросла на 2,3 % , до 39,9 тысячи рублей, но она еще не компенсировала произошедшую годовую коррекцию, и цены находятся ниже уровня августа прошлого года на 14,7 % .

«Объем предложения на рынке долгосрочной аренды за год снизился на 15 % , при этом спрос вырос в среднем на 1 5–20 % . В этом сезоне арендаторы раньше начали искать временное жилье, если обычно пик спроса приходится на вторую половину августа — начало сентября, то в этом году первая волна роста спроса началась уже в начале июля, — объясняет Елизавета Войтенко, директор департамента аренды жилой недвижимости АН «Этажи» в Петербурге. — Многие из тех, что снимали квартиры в прошлом и позапрошлом году и столкнулись с дефицитом предложения осенью, решили в этот раз найти квартиру заранее. Естественно, растущий спрос на аренду жилья в совокупности со снижающимся объемом предложения сломил тренд снижения ставок аренды, и поэтому за последний месяц отмечается столь существенный рост ставок. Мало того, на фоне подорожания ипотеки на готовое жилье нельзя исключать, что в ближайшее время на рынок выйдут те, кто решит отложить покупку и арендовать жилье. Такой поворот для рынка опасен тем, что объем предложения еще больше сократится, а это может ускорить рост ставок аренды».



Самое дешевое жилье в Петербурге В «Яндекс Аренде» рассказали, что по количеству актуальных предложений на рынке лидируют Коломяги. Студий и «однушек» там больше всего. Оно и понятно, это активно застраивающийся район, в отдаленных участках которого могут возникнуть проблемы с транспортной доступностью, если у арендатора нет автомобиля. Впрочем, это общая проблема для всех муниципальных округов, где много студий: Сосновая Поляна в Красносельском районе, Парголово в Выборгском, Полюстрово в Красногвардейском. Исключение составляет лишь МО «Волковское» во Фрунзенском районе, которое можно назвать почти центром.

По количеству «однушек» к уже указанным территориям на севере города добавляются Юнтолово и округ № 65 , а также Звездное в Московском районе. По «двушкам» на первом месте — Владимирский округ в Центральном районе, а также в пятерку входят Смольнинское и Московская застава.



При поиске «однушек» и студий до 30 тысяч рублей прослеживается прямая зависимость с количеством выставленных свободных объектов. Где больше, там и дешевле. Соответственно, «дешевых» предложений больше как раз в Коломягах. С «двушками» интереснее. Наибольшее количество дешевых вариантов агрегаторы фиксируют в районе Полюстрово, а дальше в игру вступают юго-запад и юго-восток: Сосновая Поляна, Ульянка, Обуховский округ. Среди них затесалась Гражданка.

В Ленинградской области, к которой фактически относятся петербургские города-спутники Кудрово и Мурино, ставки остались на уровне прошлого года, хоть и изменились немного в сравнении с июлем. Средняя цена студий в августе составляет 19 тысяч, «однушек» — 20 тысяч, а «двушек» — 25 тысяч рублей.

«Арендаторы часто сталкиваются с проблемой нехватки доступных предложений в определенной локации и переориентируются на другие менее удобные для них локации. Как правило, такие арендаторы пережидают пик спроса и ближе к зиме начинают искать более привлекательные варианты аренды», — говорит Елизавета Войтенко.



Среди других интересных трендов этого года она отмечает, что некоторые арендаторы из-за растущей конкуренции прибегают к антиторгу, предлагая более высокую плату на первые месяцы. Также люди стали активнее заселяться дистанционно. Такие, «бесконтактные» заселения выросли почти на треть.



Но есть и негативные тренды. По словам эксперта, порядка 10 % арендаторов обращаются в компанию после того, как их обманули мошенники. Злоумышленники размещают заманчивые предложения на популярных сайтах объявлений, просят жертву подписать информационный договор и заплатить задаток в размере 10 тысяч рублей, а после получения денег пропадают.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

