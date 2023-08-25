Сколько стоит снять квартиру в Петербурге. Ищем самые дешевые варианты

Аренда квартир в Петербурге подорожала на 10–20%, подсчитали по просьбе «Фонтанки» сервисы по подбору жилья. Скачок цен традиционно происходит перед началом студенческого и делового сезонов, в годовом выражении всё не так драматично. Рассказываем, что изменилось на рынке долгосрочной аренды жилья и где искать квартиры подешевле, если вы еще не нашли.
Спрос больше, а объявлений меньше
Как обычно, в августе наблюдается всплеск спроса на аренду квартир в Петербурге. В сервисе «Яндекс Аренда» просматривать объявления стали на
В «Авито Недвижимости» видят схожую динамику. Спрос за три недели августа по отношению к аналогичному периоду в июле вырос на
«В Петербурге интерес к аренде квартир вырос сильнее, чем в среднем по России, так как город является одним из наиболее востребованных направлений для студентов», — отмечает Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости».
Что до предложения, по сравнению с прошлым месяцем оно сократилось на
«Объем предложения перед началом бизнес-сезона и учебного года традиционно снижается. В этом году на эти тренды дополнительно наложилось возвращение релокантов и прекращение практики удаленной работы некоторыми компаниями. Сейчас число свободных лотов (3,5 тысячи квартир) почти в три раза ниже максимума, зафиксированного в ноябре прошлого года», — сообщил «Фонтанке» Алексей Попов, руководитель «Циан.Аналитики».
Насколько выросли цены
Средняя по городу арендная ставка за последний месяц выросла почти на
Однако правильнее будет взглянуть, как изменились цены за последний год. При инфляции в
Если смотреть с этого ракурса, арендаторам «двушек» жаловаться не на что: ставки по ним выросли на
Это подтверждают и данные «Яндекс Аренды». В августе 2023-го стоимость аренды студии в черте города выросла на
По информации «Циан», на конец августа 2023 года средние ставки аренды в Петербурге составили 33 тысяч рублей для однокомнатных квартир и 53 тысяч рублей для «двушек». Это на
В федеральной компании «Этажи» отмечают, что за прошлый месяц средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в Петербурге продемонстрировала рекордную динамику роста, увеличившись сразу на
Если же сравнивать с прошлым годом, то в «Этажах» фиксируют даже снижение ставок на «однушки» — на
Аналогичная ситуация с двухкомнатными квартирами, цена на которые за прошедший месяц выросла на
«Объем предложения на рынке долгосрочной аренды за год снизился на
Самое дешевое жилье в Петербурге
В «Яндекс Аренде» рассказали, что по количеству актуальных предложений на рынке лидируют Коломяги. Студий и «однушек» там больше всего. Оно и понятно, это активно застраивающийся район, в отдаленных участках которого могут возникнуть проблемы с транспортной доступностью, если у арендатора нет автомобиля. Впрочем, это общая проблема для всех муниципальных округов, где много студий: Сосновая Поляна в Красносельском районе, Парголово в Выборгском, Полюстрово в Красногвардейском. Исключение составляет лишь МО «Волковское» во Фрунзенском районе, которое можно назвать почти центром.
По количеству «однушек» к уже указанным территориям на севере города добавляются Юнтолово и округ
При поиске «однушек» и студий до 30 тысяч рублей прослеживается прямая зависимость с количеством выставленных свободных объектов. Где больше, там и дешевле. Соответственно, «дешевых» предложений больше как раз в Коломягах. С «двушками» интереснее. Наибольшее количество дешевых вариантов агрегаторы фиксируют в районе Полюстрово, а дальше в игру вступают юго-запад и юго-восток: Сосновая Поляна, Ульянка, Обуховский округ. Среди них затесалась Гражданка.
В Ленинградской области, к которой фактически относятся петербургские города-спутники Кудрово и Мурино, ставки остались на уровне прошлого года, хоть и изменились немного в сравнении с июлем. Средняя цена студий в августе составляет 19 тысяч, «однушек» — 20 тысяч, а «двушек» — 25 тысяч рублей.
«Арендаторы часто сталкиваются с проблемой нехватки доступных предложений в определенной локации и переориентируются на другие менее удобные для них локации. Как правило, такие арендаторы пережидают пик спроса и ближе к зиме начинают искать более привлекательные варианты аренды», — говорит Елизавета Войтенко.
Среди других интересных трендов этого года она отмечает, что некоторые арендаторы из-за растущей конкуренции прибегают к антиторгу, предлагая более высокую плату на первые месяцы. Также люди стали активнее заселяться дистанционно. Такие, «бесконтактные» заселения выросли почти на треть.
Но есть и негативные тренды. По словам эксперта, порядка
Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»