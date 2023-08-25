Первый за 2,5 года пост Трампа в Twitter собрал миллионы просмотров

Первый пост с 2021 года бывшего президента США Дональда Трампа в соцсети Х (бывший Twitter) собрал уже более 74 млн просмотров после публикации. Экс-президент опубликовал свой тюремный снимок (магшот), добавил туда подписи: «вмешательство в выборы», «никогда не сдавайся» и ссылку на свой сайт.
Предыдущий пост Трампа был опубликован 8 января 2021 года. Его аккаунт в Twitter заблокировали после штурма Капитолия его сторонниками. Предприниматель Илон Маск восстановил учетную запись бывшего президента после покупки соцсети, но пока Дональд Трамп отказывался возвращаться.
Накануне Трампа официально поместили под арест в рамках дела о попытках рэкетирскими методами переиграть в свою пользу итоги выборов в штате Джорджия. Под стражей экс-президент провел около получаса — его освободили под залог в 200 тысяч долларов.