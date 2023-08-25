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    Дочь гражданина Великобритании нашли мертвой в квартире на юге Петербурга

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    Шестимесячную девочку нашли мертвой в квартире в Московском районе Петербурга.

    Трагедия в многодетной семье, проживающей в квартире на улице Типанова, произошла в ночь с 23 на 24 августа, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 августа. По предварительной информации, шестимесячная девочка перестала дышать после кормления. Она могла подавиться рвотными массами.

    У родителей, 45-летней россиянки и 51-летнего гражданина Великобритании есть еще двое детей 3 и 5 лет.

    Проводится проверка.

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