Дочь гражданина Великобритании нашли мертвой в квартире на юге Петербурга

Шестимесячную девочку нашли мертвой в квартире в Московском районе Петербурга.



Трагедия в многодетной семье, проживающей в квартире на улице Типанова, произошла в ночь с 23 на 24 августа, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 августа. По предварительной информации, шестимесячная девочка перестала дышать после кормления. Она могла подавиться рвотными массами.



У родителей, 45-летней россиянки и 51-летнего гражданина Великобритании есть еще двое детей 3 и 5 лет.



Проводится проверка.

