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    В одном районе Петербурга с разницей в час тушили пожары-«близнецы»

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    Два похожих пожара произошло на севере Петербурга, в Выборгском районе, ночью и утром 25 августа.

    Как сообщает городское ГУ МЧС, в 3:38 очевидцы рассказали о пожаре на Парнасе. В доме 8, корпус 3, по улице Фёдора Абрамова загорелся общий балкон лестничной клетки на 8 этаже. Огонь охватил 2 квадратных метра. Три пожарных расчёта (12 человек личного состава) ликвидировали возгорание в 4:17.

    В 5:08 поступил вызов с проспекта Художников, дом 3, корпус 2. В трехкомнатной квартире в 10-метровой лоджии горела обстановка также на 2 квадратных метрах. Снова выехали три расчёта (12 человек). В 5:28 пожар был ликвидирован.

    «Сведения о пострадавших не поступали», — отмечают в МЧС.

    До этого, напомним, серьёзный ночной пожар тушили на юге города — на улице Костюшко. Там пострадали три человека.

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