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    Работник «под ключ». Как заводы Петербурга будут растить себе кадры

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    Фото: stock.adobe.com
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    Тысячи молодых специалистов востребованных профессий, обученные «под ключ», в ближайшее время пополнят ряды предприятий Петербурга. Они получат современное образование в рамках нового образовательно-производственного кластера «Радиоэлектроника». Лучших возьмут на одно из крупнейших предприятий военно-промышленного комплекса — АО «Обуховский завод» (входит в АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»).

    Зачем нужен кластер

    Идея начинания — в «перезагрузке» системы среднего специального образования. Она необходима для того, чтобы наладить массовую подготовку рабочих с нужными промышленности навыками. Решить эту задачу поможет интеграция колледжей с предприятиями реального сектора экономики.

    Новая отраслевая модель подготовки кадров «обкатывается» на радиоэлектронике. Это одно из тех направлений, где ощущается нехватка квалифицированных рабочих. Пример тому — Обуховский завод.

    «Дефицит очень серьезный, — констатирует первый заместитель генерального директора − исполнительный директор предприятия Ирина Волокитина. — Он исчисляется сотнями, а ближайшие годы, возможно, будет исчисляться тысячами человек. Поэтому для нас это очень важный проект».

    Концерн ВКО «Алмаз-Антей» подписал соглашение о партнерстве с комитетом по образованию Петербурга. Государственная компания будет участвовать в составлении образовательной программы и предоставит свою площадку для прохождения практик, защиты дипломных проектов, курсовых работ.

    «Хотелось бы, чтобы наши лучшие специалисты, в том числе средний управленческий персонал, мастера принимали участие в обучении студентов, — добавляет топ-менеджер. — Учитывая, что выпускники придут к нам на завод, они должны быть ориентированы на нас. Поэтому, безусловно, мы должны участвовать и в подготовке кадров, и в проведении лекций, семинаров, практических занятий на площадке завода — в цехах, которые ориентированы на выпуск продукции для радиопрома. Мы планируем принимать участие в жизни студентов, сейчас обсуждается вопрос выплаты стипендий. Лучших возьмем на работу».

    Соглашение о партнерстве подписали: Андрей Фирсенков (ОАО «Завод Магнетон»), Ирина Волокитина (АО «Обуховский завод»), Наталия Путиловская (комитет по образованию Петербурга), Галина Воронько (Колледж электроники и приборостроения), Валерий Ильин (Колледж информационных технологий)
    Соглашение о партнерстве подписали: Андрей Фирсенков (ОАО «Завод Магнетон»), Ирина Волокитина (АО «Обуховский завод»), Наталия Путиловская (комитет по образованию Петербурга), Галина Воронько (Колледж электроники и приборостроения), Валерий Ильин (Колледж информационных технологий)Фото: Пресс-служба АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз — Антей»
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    Важно, что участники рынка помогают не только организационно, но и финансово.

    «Мы планируем инвестировать не только в развитие непосредственно студентов, но и постараемся оказать помощь в создании материально технической базы для успешного учебного процесса», — подытожила Ирина Волокитина.

    Как это будет работать

    Образовательный центр радиоэлектроники официально будет запущен с 1 января 2024 года. Сейчас профильные учебные заведения Петербурга активно перестраиваются на новые рельсы. Среди них, например, Колледж электроники и приборостроения, который боролся за право стать участником программы на конкурсе. Он переводит на новую модель обучения все 13 своих образовательных курсов: учиться по современным стандартам будут все студенты.

    «Сейчас мы разрабатываем брендбук, готовим инфраструктурные листы, просматриваем коммерческие предложения для создания практических зон, — рассказывает директор колледжа Галина Воронько. — Уже продумали для ребят красивую форму с лозунгом «Ты в хорошей компании», чтобы все действительно ощущали себя одной командой. Готовим для себя дорожную карту, планы, меняем проектный офис. Будем много работать над образовательными программами: сокращать сроки обучения, чтобы быстрее готовить кадры для промышленности».

    Обучение за счет большей интенсивности сократят на 1 год. Оно продлится всего 10 месяцев для студентов, которые пришли в колледж после 11 класса.

    «Радиоэлектроника —такая отрасль, которая требует хороших знаний, а не только практических навыков, — отмечает педагог. —Человек, который работает руками, должен еще и понимать, что он делает. К нам приходит особый контингент ребят. Они умненькие, с ними интересно».

    Фото: stock.adobe.com
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    Кстати, десятки выпускников Колледжа электроники и приборостроения уже работают на Обуховском заводе. Теперь сотрудничество предприятия и образовательного учреждения станет еще более тесным.

    Колледжи Петербурга, которые вошли в кластер «Радиоэлектроника»

    • Колледж электроники и приборостроения
    • Колледж информационных технологий
    • Радиотехнический колледж

    Какие отрасли — самые перспективные

    Кластер радиоэлектроники — это часть федеральной программы «Профессионалитет», которая действует в России с 2022 года. За полтора года ее существования в Петербурге уже было создано 5 образовательных центров.

    Какие образовательные кластеры еще есть в Петербурге

    • «Легкая промышленность (обувная)»
    • «Легкая промышленность (одежда)»
    • «Судостроение»
    • «Машиностроение (энергомашиностроение)»
    • «Машиностроение (автомобилестроение)»

    Как и в случаях с радиоэлектроникой, в учебном процессе активное участие принимают предприятия-партнеры, заинтересованные в притоке кадров. Благодаря такой интеграции участники рынка имеют возможность растить кадры для себя.

    «Выпускников не нужно будет после колледжа доучивать, переучивать, подготавливать к специфике конкретного предприятия — они уже готовые работники «под ключ»», — объясняет председатель комитета по образованию Петербурга Наталия Путиловская.

    По словам представителя Смольного, в рамках программы «Радиоэлектроника» будут обучаться более 3000 ребят — это существенный кадровый резерв.

    «Помимо этого, мы расширяем контрольные цифры приема в наши колледжи: в этом году — на 2000 мест, в прошлом — на 2500, — добавляет руководитель ведомства. — Конечно, мы ориентируем ребят на востребованные на рынке труда профессии: станочники, сварщики, машиностроители, чтобы поддержать отечественную экономику».

    По данным комитета по образованию, конкурс в колледжи Петербурга в 2023 году составлял до 24 человек на место (в радиоэлектронике — до 8-9 человек на место). Так что учреждения средне-специального образования составили хорошую конкуренцию федеральным вузам. Учитывая растущий интерес, количество бюджетных мест будет только увеличиваться.

    АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз — Антей», almaz-antey.ru

    Фото: stock.adobe.com
    Соглашение о партнерстве подписали: Андрей Фирсенков (ОАО «Завод Магнетон»), Ирина Волокитина (АО «Обуховский завод»), Наталия Путиловская (комитет по образованию Петербурга), Галина Воронько (Колледж электроники и приборостроения), Валерий Ильин (Колледж информационных технологий)
    Соглашение о партнерстве подписали: Андрей Фирсенков (ОАО «Завод Магнетон»), Ирина Волокитина (АО «Обуховский завод»), Наталия Путиловская (комитет по образованию Петербурга), Галина Воронько (Колледж электроники и приборостроения), Валерий Ильин (Колледж информационных технологий)Фото: Пресс-служба АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз — Антей»
    Фото: stock.adobe.com

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