Работник «под ключ». Как заводы Петербурга будут растить себе кадры

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Тысячи молодых специалистов востребованных профессий, обученные «под ключ», в ближайшее время пополнят ряды предприятий Петербурга. Они получат современное образование в рамках нового образовательно-производственного кластера «Радиоэлектроника». Лучших возьмут на одно из крупнейших предприятий военно-промышленного комплекса — АО «Обуховский завод» (входит в АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»).

Зачем нужен кластер Идея начинания — в «перезагрузке» системы среднего специального образования. Она необходима для того, чтобы наладить массовую подготовку рабочих с нужными промышленности навыками. Решить эту задачу поможет интеграция колледжей с предприятиями реального сектора экономики.

Новая отраслевая модель подготовки кадров «обкатывается» на радиоэлектронике. Это одно из тех направлений, где ощущается нехватка квалифицированных рабочих. Пример тому — Обуховский завод. «Дефицит очень серьезный, — констатирует первый заместитель генерального директора − исполнительный директор предприятия Ирина Волокитина. — Он исчисляется сотнями, а ближайшие годы, возможно, будет исчисляться тысячами человек. Поэтому для нас это очень важный проект». Концерн ВКО «Алмаз-Антей» подписал соглашение о партнерстве с комитетом по образованию Петербурга. Государственная компания будет участвовать в составлении образовательной программы и предоставит свою площадку для прохождения практик, защиты дипломных проектов, курсовых работ. «Хотелось бы, чтобы наши лучшие специалисты, в том числе средний управленческий персонал, мастера принимали участие в обучении студентов, — добавляет топ-менеджер. — Учитывая, что выпускники придут к нам на завод, они должны быть ориентированы на нас. Поэтому, безусловно, мы должны участвовать и в подготовке кадров, и в проведении лекций, семинаров, практических занятий на площадке завода — в цехах, которые ориентированы на выпуск продукции для радиопрома. Мы планируем принимать участие в жизни студентов, сейчас обсуждается вопрос выплаты стипендий. Лучших возьмем на работу».

Соглашение о партнерстве подписали: Андрей Фирсенков (ОАО «Завод Магнетон»), Ирина Волокитина (АО «Обуховский завод»), Наталия Путиловская (комитет по образованию Петербурга), Галина Воронько (Колледж электроники и приборостроения), Валерий Ильин (Колледж информационных технологий) Фото: Пресс-служба АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз — Антей» Поделиться Поделиться





Важно, что участники рынка помогают не только организационно, но и финансово. «Мы планируем инвестировать не только в развитие непосредственно студентов, но и постараемся оказать помощь в создании материально технической базы для успешного учебного процесса», — подытожила Ирина Волокитина. Как это будет работать Образовательный центр радиоэлектроники официально будет запущен с 1 января 2024 года. Сейчас профильные учебные заведения Петербурга активно перестраиваются на новые рельсы. Среди них, например, Колледж электроники и приборостроения, который боролся за право стать участником программы на конкурсе. Он переводит на новую модель обучения все 13 своих образовательных курсов: учиться по современным стандартам будут все студенты.

«Сейчас мы разрабатываем брендбук, готовим инфраструктурные листы, просматриваем коммерческие предложения для создания практических зон, — рассказывает директор колледжа Галина Воронько. — Уже продумали для ребят красивую форму с лозунгом «Ты в хорошей компании», чтобы все действительно ощущали себя одной командой. Готовим для себя дорожную карту, планы, меняем проектный офис. Будем много работать над образовательными программами: сокращать сроки обучения, чтобы быстрее готовить кадры для промышленности». Обучение за счет большей интенсивности сократят на 1 год. Оно продлится всего 10 месяцев для студентов, которые пришли в колледж после 11 класса. «Радиоэлектроника —такая отрасль, которая требует хороших знаний, а не только практических навыков, — отмечает педагог. —Человек, который работает руками, должен еще и понимать, что он делает. К нам приходит особый контингент ребят. Они умненькие, с ними интересно».

Фото: stock.adobe.com Поделиться Поделиться





Кстати, десятки выпускников Колледжа электроники и приборостроения уже работают на Обуховском заводе. Теперь сотрудничество предприятия и образовательного учреждения станет еще более тесным. Колледжи Петербурга, которые вошли в кластер «Радиоэлектроника» Колледж электроники и приборостроения Колледж информационных технологий Радиотехнический колледж Какие отрасли — самые перспективные Кластер радиоэлектроники — это часть федеральной программы «Профессионалитет», которая действует в России с 2022 года. За полтора года ее существования в Петербурге уже было создано 5 образовательных центров.

Какие образовательные кластеры еще есть в Петербурге «Легкая промышленность (обувная)» «Легкая промышленность (одежда)» «Судостроение» «Машиностроение (энергомашиностроение)» «Машиностроение (автомобилестроение)» Как и в случаях с радиоэлектроникой, в учебном процессе активное участие принимают предприятия-партнеры, заинтересованные в притоке кадров. Благодаря такой интеграции участники рынка имеют возможность растить кадры для себя. «Выпускников не нужно будет после колледжа доучивать, переучивать, подготавливать к специфике конкретного предприятия — они уже готовые работники «под ключ»», — объясняет председатель комитета по образованию Петербурга Наталия Путиловская.

По словам представителя Смольного, в рамках программы «Радиоэлектроника» будут обучаться более 3000 ребят — это существенный кадровый резерв. «Помимо этого, мы расширяем контрольные цифры приема в наши колледжи: в этом году — на 2000 мест, в прошлом — на 2500, — добавляет руководитель ведомства. — Конечно, мы ориентируем ребят на востребованные на рынке труда профессии: станочники, сварщики, машиностроители, чтобы поддержать отечественную экономику». По данным комитета по образованию, конкурс в колледжи Петербурга в 2023 году составлял до 24 человек на место (в радиоэлектронике — до 8-9 человек на место). Так что учреждения средне-специального образования составили хорошую конкуренцию федеральным вузам. Учитывая растущий интерес, количество бюджетных мест будет только увеличиваться. АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз — Антей», almaz-antey.ru