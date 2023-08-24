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    В Хабаровске сотрудники Росгвардии открыли стрельбу из-за мигранта, который на машине попытался задавить силовика

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    В Хабаровске правоохранительным органам пришлось применить табельное оружие во время рейда на автовокзале. Один из мигрантов оказал сопротивление и попытался на машине задавить силовика, сообщает 24 августа РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

    Видео, на котором слышны выстрели и крики, появилось в социальных сетях. Как рассказал собеседник агентства, во время проверочных мероприятий один из приезжих решил скрыться на автомобиле, попытавшись наехать на силовика. Кроме того, он представлял угрозу для людей.

    В связи с этим сотрудники Росгвардии применили табельное оружие и задержали нарушителя. Теперь следователям предстоит дать оценку правомерности применения оружия, добавил источник.

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