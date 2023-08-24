В Хабаровске сотрудники Росгвардии открыли стрельбу из-за мигранта, который на машине попытался задавить силовика

В Хабаровске правоохранительным органам пришлось применить табельное оружие во время рейда на автовокзале. Один из мигрантов оказал сопротивление и попытался на машине задавить силовика, сообщает 24 августа РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.



Видео, на котором слышны выстрели и крики, появилось в социальных сетях. Как рассказал собеседник агентства, во время проверочных мероприятий один из приезжих решил скрыться на автомобиле, попытавшись наехать на силовика. Кроме того, он представлял угрозу для людей.

