В Севастополе пожилая женщина побила пассажира в полупустом автобусе, требуя уступить ей место

Разбушевавшуюся пожилую жительницу Севастополя удалось утихомирить только правоохранителям. Дама учинила скандал в полупустом автобусе, требуя уступить ей место. Свой гнев и кулаки она обрушила на семейную пару с детьми. Подробности 24 августа сообщает пресс-служба Росгвардии по Крыму и Севастополю.



На пульт централизованного наблюдения поступил сигнал «Тревога» из рейсового автобуса, двигавшегося по улице Генерала Острякова. Выяснилось, что на одной из остановок в салон вошла пожилая пара с букетом цветов. Несмотря на то что свободных мест было достаточно, женщине приглянулись именно те кресла, на которых сидели муж с женой с двумя детьми 10 и 12 лет. Сначала, как сообщает пресс-служба, пожилая пассажирка якобы агрессивно потребовала уступить ей место, после в ход пошли непечатные выражения, а когда занимавший кресло мужчина указал ей на нецензурную брань, то пожилая дама налетела на него с кулаками и поцарапала ему лицо.