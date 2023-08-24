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    Отсидевшая за убийство москвичка расправилась с сожителем 154 ножевыми ударами через 18 дней после освобождения

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    Суд в Москве отправил 50-летнюю женщину в колонию на 12 лет за убийство 57-летнего сожителя. На теле мужчины насчитали более 150 ножевых ранений. При этом со своим избранником она расправилась, едва отбыв срок за аналогичное преступление, сообщает 24 августа пресс-служба столичной прокуратуры.

    Суд установил, что убийство произошло 7 марта в квартире дома по улице Маршала Савицкого. Поначалу сожители мирно вместе пили спиртное, но в процессе посиделок мужчина, как утверждает его подруга, начал беспричинно ее оскорблять, а угомонить его не удавалось.

    Тогда женщина сходила на кухню и вернулась оттуда с двумя ножами, которыми нанесла 154 удара по телу потерпевшего. После случившегося она пошла в ванную, где помыла руки, смыла кровь с ножей, а затем отнесла их обратно в комнату и бросила на кровать, говорится в сообщении прокуратуры.

    Отмечается, что за 18 дней до этого женщина освободилась, отбыв наказание за убийство сроком 9,5 лет.

    Зюзинский районный суд приговорил ее к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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