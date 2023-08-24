Отсидевшая за убийство москвичка расправилась с сожителем 154 ножевыми ударами через 18 дней после освобождения

Суд в Москве отправил 50-летнюю женщину в колонию на 12 лет за убийство 57-летнего сожителя. На теле мужчины насчитали более 150 ножевых ранений. При этом со своим избранником она расправилась, едва отбыв срок за аналогичное преступление, сообщает 24 августа пресс-служба столичной прокуратуры.



Суд установил, что убийство произошло 7 марта в квартире дома по улице Маршала Савицкого. Поначалу сожители мирно вместе пили спиртное, но в процессе посиделок мужчина, как утверждает его подруга, начал беспричинно ее оскорблять, а угомонить его не удавалось.

