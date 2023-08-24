Отсидевшая за убийство москвичка расправилась с сожителем 154 ножевыми ударами через 18 дней после освобождения

Суд в Москве отправил
Суд установил, что убийство произошло 7 марта в квартире дома по улице Маршала Савицкого. Поначалу сожители мирно вместе пили спиртное, но в процессе посиделок мужчина, как утверждает его подруга, начал беспричинно ее оскорблять, а угомонить его не удавалось.
Тогда женщина сходила на кухню и вернулась оттуда с двумя ножами, которыми нанесла 154 удара по телу потерпевшего. После случившегося она пошла в ванную, где помыла руки, смыла кровь с ножей, а затем отнесла их обратно в комнату и бросила на кровать, говорится в сообщении прокуратуры.
Отмечается, что за 18 дней до этого женщина освободилась, отбыв наказание за убийство сроком
Зюзинский районный суд приговорил ее к