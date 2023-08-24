«Вечная память Пашке». В Петербурге похоронили 24-летнего депутата, погибшего на СВО

Фото: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Более сотни человек провожали в последний путь 24-летнего муниципального депутата Павла Кочанжи. Проститься с ним пришли не только самые близкие, но и представители нынешней петербургской политической элиты — чиновники, депутаты, главы муниципалитетов и губернатор. В память о нём участники похорон намерены открыть аллею, организовать спортивный центр и сделать мемориальную табличку на школе.



Фото: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





24-летний Павел Кочанжи стал депутатом от «Единой России» в прошлом году на дополнительных выборах. До этого он учился на военного, в Михайловской артиллерийской академии. Так уж вышло, что политические союзники его отца, Сергея Кочанжи, главы муниципалитета Невский округ, сплошь военные. По их протекции Павел тоже начал военную карьеру. Сам же он увлекался спортом, участвовал в соревнованиях по греко-римской борьбе, был в сборной Петербурга.

В 2022 году Павел Кочанжи закончил учёбу и по идее должен был заключить контракт, но вместо этого пошёл на выборы и выиграл их. Судя по всему, статус депутата предполагал бронь. Почти сразу после выборов в стране объявили частичную мобилизацию. Как раз тогда Павел и пошёл в военкомат, став добровольцем. «24 года, у молодого парня всё есть: хорошая работа, хорошие связи, но он как истинный патриот … Я уверен, что отец отговаривал, но он взял эту ответственность на себя», — сказал, выступая на похоронах 32-летний глава муниципалитета Семёновский Ян Липинский. Он, кстати, тоже собирался идти на фронт, точнее публично об этом заявил. Но затем оказалось, что он, якобы, не подходит для службы по итогам прохождения медкомиссии и изучения его военно-учётной специальности.

Младший Кочанжи год назад на этом фоне действительно выделялся. Служить его, как выпускника академии, отправили в артиллерийские войска. «Он не мог себе позволить больше чем на час-полтора находится на одном месте, — рассказал во время прощания глава местной администрации Невского округа Дмитрий Данилов. — Он постоянно находился в движении. За ними постоянно охотились. То, от чего он погиб, с ним уже приключалось. И все это знали, переживали, а он принимал спокойно и с улыбкой, всех успокаивал».

Погиб 24-летний Павел 14 августа, во время очередного обстрела он получил ранение, которое, как оказалось, было несовместимым с жизнью. В сентябре он собирался вернуться в Петербург и сыграть свадьбу. Овдовевшая невеста в церкви долго держалась за бархатный гроб, обнимая больше не будущую свекровь. Во время прощания депутат Заксобрания Игорь Высоцкий вручил невесте медаль «За ратную доблесть». Это — негосударственная награда, учрежденная «Боевым братством», в котором Высоцкий и состоит. Семье также передали орден мужества.

«Вечная память Пашке. Настоящий мужик», — сказал Высоцкий, вспомнив, как он был на выпускном молодого человека в военной академии. «Нет большего горя, чем терять своих детей», — произнёс после него депутат Заксобрания Всеволод Беликов (его сын тоже служит). Он смотрел на Сергея Кочанжи. А тот так крепко сжимал портрет, будто это не бумага в рамке, не изображение, а его сын. «Я горжусь своим сыном. Я учил его вежливости, уважать старших. Я благодарен, что он до последнего вздоха был со мной на связи», — сказал Кочанжи-старший. Ни он, ни другие близкие не стеснялись ни слёз, ни эмоций. Тяжелые рыдания сотрясали воздух так, что было понятно: для большей части пришедших это действительно личное горе.

Однако были и те, кто пришёл скорее из уважения к семье и погибшему бойцу. В последний путь Павла Кочанжи пришли проводить губернатор Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский (оба были на отпевании буквально пять минут и уехали), вице-губернатор Наталия Чечина (она тоже не осталась на похороны), депутат Анастасия Мельникова, руководители муниципалитетов. Депутат Государственной думы Михаил Романов во время прощания заявил, что в честь Кочанжи будет открыт бюст на аллее (её тоже для этого организуют) участников спецоперации в парке Воинского Братства.

Фото: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Фонтанке» он также сообщил, что в память о Качанжи откроют спортивный центр в Невском районе, табличку с его именем повесят на 639-ю школу, где он учился (одноклассницы тоже были на похоронах, плакали и вспоминали Павла, как джентельмена, доброго и галантного). Кроме того, в городе хотят сделать футбольный турнир памяти 24-летнего лейтенанта и муниципального депутата.



Похоронили Павла Кочанжи на кладбище Жертв 9 января. Его могила — прямо возле входа. Видно, что о хорошем расположении заботились. Остальные военные захоронения — чуть поодаль. Там же стоит ещё одна палатка-тент для проведения церемоний. Её, видимо, из-за частоты мероприятий решили не убирать — судя по датам, пользуются ей в последние месяцы раз в одну-две недели. Ксения Клочкова