Жителей Подмосковья переполошили пауки вида аргиопа Брюнниха. Новые обитатели перебрались из южных регионов

Крупные черно-желтые пауки встревожили жителей Московской области, которые опасаются ядовитых укусов членистоногих. Министерство экологии Подмосковья поспешило успокоить, что обосновавшийся в регионе вид опасности не представляет, но руками их лучше не трогать из риска придавить паука, который может атаковать в ответ.
В пресс-службе министерства 24 августа рассказали, что страху на людей нагнали пауки вида аргиопа Брюнниха, они же называются пауками-осами. Членистоногие похожи окраской на ос и изначально обитали в южных регионах России. Изменение климата, то есть жаркая погода летом и теплые зимы, способствовали их расселению.
Пауки-осы вольготно себя чувствуют в Раменском, Домодедово, Королеве, Подольске, Павловском Посаде и Балашихе. Там он плетет паутины в домах, беседках и на огородах.
Энтомологи уточняют, что все пауки являются ядовитыми, так как у всех них есть железы — хелицеры, вырабатывающие яд. Однако обитающие в Подмосковье виды не опасны для человека, даже укус таких крупных пауков, как паука-осы, южно-русского тарантула, паука-крестовика грозит только раздражением, хотя нельзя забывать и об аллергической реакции, добавили в пресс-службе Минэкологии.