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    Жителей Подмосковья переполошили пауки вида аргиопа Брюнниха. Новые обитатели перебрались из южных регионов

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    Крупные черно-желтые пауки встревожили жителей Московской области, которые опасаются ядовитых укусов членистоногих. Министерство экологии Подмосковья поспешило успокоить, что обосновавшийся в регионе вид опасности не представляет, но руками их лучше не трогать из риска придавить паука, который может атаковать в ответ.

    В пресс-службе министерства 24 августа рассказали, что страху на людей нагнали пауки вида аргиопа Брюнниха, они же называются пауками-осами. Членистоногие похожи окраской на ос и изначально обитали в южных регионах России. Изменение климата, то есть жаркая погода летом и теплые зимы, способствовали их расселению.

    Пауки-осы вольготно себя чувствуют в Раменском, Домодедово, Королеве, Подольске, Павловском Посаде и Балашихе. Там он плетет паутины в домах, беседках и на огородах.

    Энтомологи уточняют, что все пауки являются ядовитыми, так как у всех них есть железы — хелицеры, вырабатывающие яд. Однако обитающие в Подмосковье виды не опасны для человека, даже укус таких крупных пауков, как паука-осы, южно-русского тарантула, паука-крестовика грозит только раздражением, хотя нельзя забывать и об аллергической реакции, добавили в пресс-службе Минэкологии.

    Паук-оса является достаточно крупным пауком, достигающим 3 сантиметров по телу, с длиной лап, доходящих до 5 сантиметров (самки, самцы меньше), он плетет большие колесовидные ловчие сети на хорошо освещаемой равнинной местности: полях, лугах. Одной из характерных отличительных особенностей пауков-ос является их способность расселяться при помощи паутинок с восходящими потоками воздуха. Именно поэтому эти «южане» смогли заселить северные районы страны.

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