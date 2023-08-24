Любитель старины пытался умыкнуть находки из раскопа на Охтинском мысу

Археологические раскопки на Охтинском мысу привлекли гостя с недобрыми мыслями. Он пытался стащить керамический горшок
К наряду, который патрулировал местность, 24 августа обратились научные работники, сообщает пресс-служба Росгвардии по Петербургу. Оказалось, что нарушитель забрался в раскоп и извлек из земли находку, с которой собирается сбежать. По словам археологов, такое мужчина проделывает не впервые: накануне он унес металлические предметы того же столетия, вероятно, столовые приборы. В тот раз задумка удалась и похищенное нарушитель сдал в пункт приема металлолома.
Задержанного доставили в полицию. Ему