Солнышко вместо свастики. Петербуржец, отрицавший холокост, выслушал приговор

Петербургский горсуд огласил приговор в отношении Алексея Наумова. Мужчина признан виновным в нескольких эпизодах реабилитации нацизма. Подробности 24 августа сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
13 ноября Наумов под ником «Бронислав Каминский» вступил в дискуссию на тему холокоста в паблике «Раса». Петербуржец отрицал массовое преследование и уничтожение евреев, подбирая «доказательства» под свою теорию. Он в том числе использовал труды лидера Британского союза фашистов Освальда Мосли, а также работы исследователей — отрицателей холокоста Роберта Форрисона и Урсулы Хавербек. Все они признаны фальсификаторами истории отечественными авторами.
8 января 2022 года Наумов под ником «Александр Турик» высказывался под постом в память о погибшем националисте Егоре Просвирнине. В этот раз он ссылался на книгу Гитлера и с одобрением отзывался о действиях, признанных преступлениями Международным военным трибуналом в Нюрнберге.
12 января он снова засветился в паблике «Раса» и оскорбил память Героя СССР Зои Космодемьянской.
На суде Наумов признал вину, а также поделился изменениями в жизни. По его словам, он перебивает свои нацистские татуировки. Так, на его груди была набита свастика, а теперь там солнышко.
По решению суда петербуржцу придется потрудиться на принудительных работах 2 года. 20% его зарплаты будут удерживаться в пользу государства. В Интернете его посты и комментарии не желают видеть 3 года.