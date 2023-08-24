    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, ю-з

    761мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd94.44eur102.25

    Солнышко вместо свастики. Петербуржец, отрицавший холокост, выслушал приговор

    1138
    9 комментариев

    Петербургский горсуд огласил приговор в отношении Алексея Наумова. Мужчина признан виновным в нескольких эпизодах реабилитации нацизма. Подробности 24 августа сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

    13 ноября Наумов под ником «Бронислав Каминский» вступил в дискуссию на тему холокоста в паблике «Раса». Петербуржец отрицал массовое преследование и уничтожение евреев, подбирая «доказательства» под свою теорию. Он в том числе использовал труды лидера Британского союза фашистов Освальда Мосли, а также работы исследователей — отрицателей холокоста Роберта Форрисона и Урсулы Хавербек. Все они признаны фальсификаторами истории отечественными авторами.

    8 января 2022 года Наумов под ником «Александр Турик» высказывался под постом в память о погибшем националисте Егоре Просвирнине. В этот раз он ссылался на книгу Гитлера и с одобрением отзывался о действиях, признанных преступлениями Международным военным трибуналом в Нюрнберге.

    12 января он снова засветился в паблике «Раса» и оскорбил память Героя СССР Зои Космодемьянской.

    На суде Наумов признал вину, а также поделился изменениями в жизни. По его словам, он перебивает свои нацистские татуировки. Так, на его груди была набита свастика, а теперь там солнышко.

    По решению суда петербуржцу придется потрудиться на принудительных работах 2 года. 20% его зарплаты будут удерживаться в пользу государства. В Интернете его посты и комментарии не желают видеть 3 года.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close