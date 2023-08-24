Нейросеть будет вычислять оскорбительные комментарии во «ВКонтакте»

«ВКонтакте» начала внедрять нейросеть, которая будет выявлять комментарии с ругательствами и оскорблениями. Их будут скрывать в отдельном блоке под специальной плашкой, сообщает 24 августа пресс-служба соцсети.



Отсеянные комментарии при желании можно будет посмотреть. Пользователи будут получать доступ к функции постепенно.

Ранее «ВКонтакте» запустила фильтр для нецензурных слов в постах и комментариях — его можно включить в настройках. Также соцсеть запустила предупреждения о подозрительных собеседниках в мессенджере.