БРИКС сохранит свое название после присоединения новых стран

Страны — члены БРИКС выступают за сохранение своего названия при расширении состава. Об этом в четверг, 26 августа, сообщает министр иностранных дел России Сергей Лавров.





«Это уже стало брендом. Никто из вновь поступивших в ряды БРИКС не предлагал иного», — сказал он (цитата по РИА Новости).



По словам Лаврова, сохранение нынешнего названия «подчеркнет преемственность всей нашей работы».



БРИКС — сокращение от Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки.



Ранее стало известно, что в БРИКС пригласили еще шесть стран: Египет, Эфиопию, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Иран.