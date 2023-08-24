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    БРИКС сохранит свое название после присоединения новых стран

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    Страны — члены БРИКС выступают за сохранение своего названия при расширении состава. Об этом в четверг, 26 августа, сообщает министр иностранных дел России Сергей Лавров.


    «Это уже стало брендом. Никто из вновь поступивших в ряды БРИКС не предлагал иного», — сказал он (цитата по РИА Новости).

    По словам Лаврова, сохранение нынешнего названия «подчеркнет преемственность всей нашей работы».

    БРИКС — сокращение от Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки.

    Ранее стало известно, что в БРИКС пригласили еще шесть стран: Египет, Эфиопию, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Иран.

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