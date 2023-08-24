ЦСКА пошел войной на НХЛ и втянул в нее всех. Почему у российского хоккея нет шансов победить

Вратарь Иван Федотов Фото: Антон Новодережкин / ТАСС Поделиться Поделиться





В мировом хоккее запахло жареным. Континентальная хоккейная лига и Федерация хоккея России согласовали заявку ЦСКА с вратарем Иваном Федотовым, несмотря на бан от Международной федерации и угрозу начала открытого конфликта с НХЛ. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, как закончилось первое лобовое столкновение НХЛ и КХЛ и почему сейчас у российского хоккея нет ни единого шанса победить.



Президент хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович объявил, что Иван Федотов будет выступать за команду с 1 сентября, несмотря на санкции со стороны Международной федерации (IIHF). Армейцы успешно прошли заявку со скандальным голкипером в составе в КХЛ и ФХР.



Напомним, что в 2022 году ЦСКА выиграл Кубок Гагарина и очень хотел сохранить у себя лучшего вратаря лиги Ивана Федотова. Однако сам хоккеист решил уехать в НХЛ и заключил договор с «Филадельфией Флайерз». Внезапно в военкомате вспомнили, что Федотов не служил, и его призвали, после целой спецоперации в Петербурге с полицией и облавами. В июне 2023-го Федотов «дембельнулся», а еще через месяц подписал контракт с ЦСКА, хотя контракт с «Филадельфией» продолжал действовать и на него, вообще-то, там всерьез рассчитывали.



Во-первых, так делать нельзя с чисто юридической точки зрения. За это IIHF уже дисквалифицировала вратаря на 4 месяца, а ЦСКА лишил права на международные переходы на год. Если же вратаря все-таки выпустят в официальном матче после 1 сентября (а Есмантович, похоже, настроен решительно), IIHF может дисквалифицировать всю лигу.

«ЦСКА прошел заявку в ФХР и КХЛ. Федотов будет играть с 1 сентября. Он игрок команды ЦСКА. Мне не хотелось бы интерпретировать нюансы по этому вопросу. Считаю, что мы все юридически правильно сделали. Так отреагировала ИИХФ. Некорректно говорить об этом. Этим занимаются юристы», — заявил президент ЦСКА.



Похоже, что столичный клуб решил идти до конца, утащив за собой всю лигу. В нынешних условиях, когда россиян и так не допускают до международных соревнований из-за конфликта на Украине, бан не выглядит чем-то страшным, но это ставит окончательный крест на всех попытках вернуться в большую хоккейную семью. Но есть и другие последствия, которые могут ощутить все отечественные клубы уже в самое ближайшее время. Пойдя на поводу у ЦСКА, КХЛ нарушила меморандум с НХЛ об уважении контрактов друг друга, который был заключен в 2010 году по итогу первого противостояния двух лиг.



КХЛ появилась в 2008 году и сразу заявила о себе как о чемпионате, с которым стоит считаться. И была НХЛ, которая не подчинялась Международной федерации хоккея, но огромные финансовые возможности которой позволяли ей не обращать на это внимания. Североамериканские клубы в любой момент могли забрать любого игрока за пределами своей лиги, и им за это ничего не было.

Все началось с чешского защитника Томаша Мойжиша, имевшего на сезон-2008/09 контракт с «Сибирью» из Новосибирска. Несмотря на это, в июле 2008 года НХЛ зарегистрировала соглашение Томаша с «Миннесотой».



«Контракт Мойжиша зарегистрирован в базе данных КХЛ. Теперь надо выяснить, стоит на нем подпись игрока или нет. Пока же во всяком случае мы считаем, что Мойжиш под контрактом в «Сибири», а сейчас он вот поехал в «Миннесоту». Тогда это неуважение к контрактам. Тем более что если есть какие-то юридические трения, то до того, как они будут выяснены, игрок не имеет права никуда перемещаться», — говорил тогда Александр Медведев, возглавлявший в те времена КХЛ.

Также пострадала и «Северсталь» из Череповца, лишившись канадского нападающего Джейсона Крога, который при действующем контракте с российской командой уехал в «Ванкувер». КХЛ бросили перчатку, и она эту перчатку подняла.



Ответ получился мощным. Уфимский «Салават Юлаев» подписал Александра Радулова, несмотря на контракт новичка с «Нэшвиллом». И если Мойжиш и Крог были средними хоккеистами даже по меркам КХЛ, то Радулов был по-настоящему звонкой пощечиной.

Стоит отметить, что в тот момент КХЛ действительно могла конкурировать с НХЛ даже на уровне таких звезд. Потолок зарплат в североамериканской лиге тогда был всего 39 млн долларов на команду (сейчас он составляет 82,5 млн), а курс доллара — 36 с небольшим рублей. Вместе с огромными налогами в США (до 50 процентов от контракта) у самых богатых клубов России было много аргументов в переговорах с ведущими игроками НХЛ, и уж тем более с игроками калибром чуть поменьше.



«Примерно два десятка игроков, находящихся на контрактах в клубах НХЛ, хотели бы уехать к нам», — бравировал Владимир Шалаев, в 2008-м — вице-президент КХЛ.



«Нет никакого смысла устраивать войну. Каждый согласился, что начать ее очень легко, но победителя в ней все равно не будет. Проиграет от этого только хоккей. Даже несмотря на то, что сейчас у нас нет на руках подписанного договора, мы прекрасно понимаем друг друга», — пытался помирить две лиги тогдашний президент IIHF Рене Фазель, но рычагов давления на НХЛ у него не было.

Был составлен проект трансферного соглашения с фиксированными суммами выкупа игроков. Но даже по меркам КХЛ это были копейки. Обоюдные уколы продолжились. То «Динамо» подпишет чеха Иржи Гудлера, который только что договорился в арбитраже о новом контракте с «Детройтом», то Джоэль Квятковски при наличии договора со СКА убежит в «Атланту». В конце концов это надоело всем, и в 2010-м лиги все-таки подписали меморандум о взаимном уважении контрактов.



С тех пор действие документа несколько раз продлевалось. Последние полтора года меморандум существовал только на словах. В этом немалую роль сыграла и ситуация с вратарем Иваном Федотовым. Назревает новая война, и в этот раз у КХЛ очень слабая позиция. К сезону-2025/26 НХЛ планирует поднять потолок до 92 млн долларов, что вместе с общей политической ситуацией, долларом по 100 рублей и введенным потолком зарплат в самой КХЛ (900 млн рублей, или около 9 млн долларов по текущему курсу) делает невозможным ответные шаги, как это было с Радуловым в 2008-м. Правда, в силу все тех же обстоятельств заокеанским клубам сейчас мало кто интересен в российской лиге. Больших звезд с мировым именем в КХЛ не осталось.



Единственный, по сути, актив КХЛ — молодые таланты, которых в России по-прежнему много. Тот же нападающий СКА Матвей Мичков, которого одно время даже сравнивали по таланту с Александром Овечкиным, может поддаться уговорам заокеанских агентов и сбежать в НХЛ, несмотря на действующий до конца сезона-2025/26 контракт. И ничего ему за это не будет. А задрафтован он, внезапно, «Филадельфией», которую как раз оставили без Ивана Федотова. Можно, конечно, всех отправить в армию, но вряд ли это добавит мотивации юниорам. Значит, будут уезжать в более молодом возрасте. В конце концов, даже из СССР сбегали за американской мечтой.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

