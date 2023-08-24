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    Карпин вызвал в сборную России трех игроков «Зенита»

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    Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал расширенный список участников на запланированный сбор в сентябре. В список включены 36 футболистов, среди которых три игрока «Зенита» — вратарь Михаил Кержаков, защитник Вячеслав Караваев и нападающий Иван Сергеев. Больше всего игроков вызвано из московского «Спартака» — шесть.

    Кроме того, за национальную команду могут дебютировать шесть новичков: защитники Сергей Волков из «Краснодара» и Виктор Александров из «Пари Нижний Новгород», а также полузащитники Александр Черников и Никита Кривцов (оба из «Краснодара»), Александр Юшин и Андрей Егорычев (оба из «Урала»).

    Тренировочный сбор команды стартует 4 сентября в Новогорске и продолжится до 12 сентября. Имена соперников сборной России пока не объявлены; официальное уведомление от РФС ожидается в ближайшее время.

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