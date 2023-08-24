Неадекват жестоко избил палками двух девушек под Смоленском

Житель Смоленской области с особой жестокостью избил палками двух девушек. Одна из потерпевших смогла снять происходящее на видео. Кадры опубликовали местные паблики.
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На этих кадрах полный мужчина, находящийся в неадекватном состоянии, наносит по девушкам сильные удары палками. Что послужило триггером, неизвестно. Есть версия о том, что смолянин разозлился на какую-то из реплик подружек.
В региональном УМВД рассказали, что нападение произошло утром 21 августа. С заявлением в полицию обратилась 22-летняя пострадавшая. Обидчик задержан, им оказался 40-летний житель смоленского города Десногорска. Уголовное дело пока не возбуждено, проводится проверка, пишет портал Smolnarod.