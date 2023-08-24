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    На экранах — боевик «Охота на короля» в стиле «Джона Уика» с Фрэнком Грилло

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    Фото: кадр из фильма
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    31 августа в кино — премьера экшн-триллера «Охота на короля». Король, по сюжету — это кличка непревзойденного наемного убийцы Хорхе Дракоса (Фрэнк Грилло, «Мстители», «День курка»). Но конкурирующая фирма решает оспорить его достижения и объявляет награду в 10 миллионов долларов за голову Дракоса. Его победителю, конечно, достанется и корона самого искусного киллера. Дракос, мечтающий уйти на покой, вынужден дать бой армии убийц со всего света.

    В основу сюжета фильма лег комикс Кевина Гревье, ранее писавшего для студий Marvel и DC. Гревье также выступил в роли сценариста и режиссера картины. Из звезд в картине, кроме Грилло, занят Стивен Дорфф («Настоящий детектив», «Блейд»). Поскольку эстетика фильма явно отсылает к «Джону Уику», — в кадре наверняка будут шикарные интерьеры, костюмы, эстетичные перестрелки и брутальные рукопашные драки — в том числе и на катанах.

    18+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма

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