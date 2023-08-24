Грузовая «Газель» сбила детей-спортсменов на велосипедах на Ставрополье. Трое погибли

В Ставропольском крае расследуют трагичное ДТП, унесшее жизни троих детей. Их на велосипедах насмерть сбил фургон на трассе. Ход расследования 24 августа поставил на контроль центральный аппарат СК России.
ДТП произошло около 16:30 23 августа на 3-м километре объездной дороги Пятигорска, сообщает пресс-служба УГИБДД Ставропольского края. 33-летний водитель грузовой «Газели» не выдержал безопасную дистанцию и наехал на двигавшуюся впереди группу детей-спортсменов на велосипедах. Трое детей в возрасте 11, 12 и 13 лет, все — жители Пятигорска, скончались от полученных травм. По данным ГТРК «Ставрополье», один ребенок погиб на месте, двое других умерли в машине скорой помощи.
«Установлено, что трагедия произошла во время тренировки», — сообщает пресс-служба СК России. По данным краевого УГИБДД, тренер детей по неустановленным причинам ехала впереди на автомобиле сопровождения. Прокуратура начала проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц спортивной школы. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования. Работа поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства.
Также было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц») в отношении водителя «Газели», сообщает 24 августа прокуратура края.
В свою очередь, министр спорта Ставропольского края Борис Семеняк и губернатор Владимир Владимиров сообщили накануне, что погибшие дети возвращались домой с соревнований по маунтинбайку. «Открывался первый день многодневных соревнований — первенство Ставропольского края, чемпионат Ставропольского края. Общее количество участников — 35 человек. Это дети от 12 до 16 лет. После завершения первого дня учащиеся спортшколы № 4 города Пятигорска вместе с тренером отправились домой», — цитирует Семеняка ГТРК.