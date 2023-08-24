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    Тиль Швайгер возвращается на экраны в комедийном экшне про гонщика

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    Фото: exponentafilm.ru
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    31 августа в прокат выходит фильм «Гонщики на драйве». К «Драйву» и «Малышу на драйве» он, конечно, не имеет ни малейшего отношения. Сюжет вертится вокруг Берти (в его роли — звезда Тиль Швайгер), в прошлом безбашенного гонщика, а ныне лишь немолодого владельца автомастерской. Когда его бизнесу начинает грозить разорение, Берти решает тряхнуть стариной и принять участие в заезде «Гонка поколений». Гран-при поможет ему поправить дела. Проблема лишь в том, что у него нет гоночной машины, а есть только возраст и усталость. Но слоган фильма гласит: «Кто гонял в 90-е, умеет решать проблемы».

    Фото: exponentafilm.ru
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    «Гонщики на драйве» — это сиквел картины 1991 года «Рискованные гонки», где сыграл совсем молодой Швайгер. Теперь для сиквела он принял на себя и роль режиссера-постановщика. Вместе с Тилем в фильме снялись его дочь Луна Швайгер, Мориц Бляйбтрой, который снимался со Швайгером в «Достучаться до небес», и Аксель Штайн, который был партнером Швайгера в «Босиком по мостовой».

    18+

    Матвей Пирогов

    Фото: exponentafilm.ru
    Фото: exponentafilm.ru

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