Тиль Швайгер возвращается на экраны в комедийном экшне про гонщика

31 августа в прокат выходит фильм «Гонщики на драйве». К «Драйву» и «Малышу на драйве» он, конечно, не имеет ни малейшего отношения. Сюжет вертится вокруг Берти (в его роли — звезда Тиль Швайгер), в прошлом безбашенного гонщика, а ныне лишь немолодого владельца автомастерской. Когда его бизнесу начинает грозить разорение, Берти решает тряхнуть стариной и принять участие в заезде «Гонка поколений». Гран-при поможет ему поправить дела. Проблема лишь в том, что у него нет гоночной машины, а есть только возраст и усталость. Но слоган фильма гласит: «Кто гонял в 90-е, умеет решать проблемы».

