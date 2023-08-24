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    Женщине стало плохо, когда гроб с её сыном несколько раз не могли уместить в могиле. Суд встал на её сторону

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    В Красноярском крае суд обязал похоронного предпринимателя выплатить 150 тысяч рублей женщине за неправильно выкопанную могилу. Об этом 24 августа сообщает NGS24.RU со ссылкой на местный Роспотребнадзор.

    Весной этого года в Ачинске женщина хоронила сына. Мероприятие на кладбище затянулось. Когда родные и близкие покойного приехали туда, оказалось, что работники похоронного бюро выкопали слишком узкую могилу, и гроб туда не входит. Могильщики ещё в течение двух часов «подгоняли» яму под размер гроба.

    «В итоге гроб был весь в грязи, его ручки были сломаны. Кроме того, при церемонии захоронения было несколько попыток опустить гроб в могилу, в результате чего матери умершего стало плохо», — рассказывают в управлении.

    Предприниматель Сухарев из похоронного бюро вернул родственникам покойного 13 тысяч рублей за «некачественное изготовление могилы». Ещё он был готов заплатить 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Но женщина не согласилась с такой суммой и обратилась в Роспотребнадзор.

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    Похоронное бюроПохоронные услугиКладбищаКрасноярский край
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    Комментарии 17

    Гость24 Авг 2023 в 17:21
    Тягать бобра за хвост!
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