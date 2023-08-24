Женщине стало плохо, когда гроб с её сыном несколько раз не могли уместить в могиле. Суд встал на её сторону

В Красноярском крае суд обязал похоронного предпринимателя выплатить 150 тысяч рублей женщине за неправильно выкопанную могилу. Об этом 24 августа сообщает NGS24.RU со ссылкой на местный Роспотребнадзор.



Весной этого года в Ачинске женщина хоронила сына. Мероприятие на кладбище затянулось. Когда родные и близкие покойного приехали туда, оказалось, что работники похоронного бюро выкопали слишком узкую могилу, и гроб туда не входит. Могильщики ещё в течение двух часов «подгоняли» яму под размер гроба.

