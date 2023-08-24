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    В ЮАР на саммите БРИКС приняли общую декларацию. В ней говорится о санкциях и конфликте на Украине

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    Страны БРИКС в ЮАР приняли Йоханнесбургскую декларацию по итогам 15-го саммита организации. Ее составили в четверг, 22 августа, после встречи руководителей всех государств БРИКС, передает ТАСС. Президент РФ Владимир Путин поделился, что согласование документа было непростым, но лидер ЮАР Сирил Рамапоса «проявил удивительное дипломатическое искусство».

    Главные тезисы декларации 15-го саммита БРИКС:

    • организация усилит сотрудничество по продовольственной безопасности;
    • члены БРИКС обеспокоены применением односторонних санкций и их последствием для развивающихся стран;
    • БРИКС с признательностью отмечает африканскую инициативу по урегулированию украинского конфликта;
    • члены организации рассматривают ООН как краеугольный камень международной системы;

    • БРИКС выступает за реформу ООН и увеличение представительства развивающихся стран в ее Совбезе;

    • БРИКС выступает за мирное решение конфликтов в Нигере, Ливии, Судане на базе ООН и Африканского союза;

    • члены БРИКС обеспокоены конфликтами в мире и настаивают на мирном решении разногласий при помощи диалога;
    • организация выступает за укрепление механизма нераспространения оружия массового поражения;

    • страны БРИКС с удовлетворением отмечают предложения о посредничестве, направленное на мирное урегулирование конфликта на Украине;

    • БРИКС выступил за урегулирование конфликта вокруг иранской ядерной программы дипломатическими средствами;

    • лидеры БРИКС выступают за использование национальных валют в международной торговле и финансовых операциях между странами объединения;
    • БРИКС выступает против торговых барьеров, в том числе вводимых развитыми странами под предлогом борьбы с изменением климата;
    • БРИКС призывают к расширению представительства развивающихся стран в международных организациях и на многосторонних форумах.

    Ранее стало известно, что в БРИКС пригласили шесть новых стран.

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