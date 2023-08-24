«Золотой миллиард». Путин назвал противников многополярного мира

Президент РФ Владимир Путин выступил на заседании в формате «БРИКС плюс/аутрич». Саммит проходит в ЮАР, но российский лидер принимает в нем участие по видеосвязи.
В своей речи Путин отметил, что БРИКС «ни с кем не соревнуется, никому себя не противопоставляет». Однако у процесса создания нового миропорядка есть противники, которые пытаются затормозить этот процесс и сдержать становление новых, самостоятельных центров развития и влияния на планете.
«Страны так называемого «золотого миллиарда» делают всё, чтобы сохранить прежний однополярный мир. Он их устраивает, он выгоден им», — сказал Путин. По его словам, такие государства пытаются подменить систему международного права собственным порядком, основанным на правилах, которых никто не видел, однако меняющихся «в соответствии с интересами отдельных стран».
Президент России считает такой подход «колониализмом в новой упаковке». А современные колонизаторы, прикрываясь лозунгами демократии, прав человека, «стремятся решать свои проблемы за чужой счёт, продолжая беззастенчиво выкачивать ресурсы из развивающихся стран».
При этом Владимир Путин отметил, что формат «Друзья БРИКС» будет способствовать укреплению отношений стран. Он также сообщил, что мировое большинство все больше устает от давления и манипуляций Запада и готово к равноправному сотрудничеству.
Также российский лидер в своей речи выразил уверенность, что в обозримой перспективе альтернативы углеводородному топливу не просматриваются. «По подсчетам экспертов, к 2050 году население Земли вырастет на 1,7 млрд человек, а мировой спрос на энергию — на 22 %», — сообщил Путин. Энергопереход, по его мнению, необходим, однако он должен быть постепенным и сбалансированным.
На саммите БРИКС были объявлены и новые страны-члены организации. С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединятся Аргентина, Египет, Эфиопия, ОАЭ, Саудовская Аравия и Иран.