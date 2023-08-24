«Золотой миллиард». Путин назвал противников многополярного мира

Президент РФ Владимир Путин выступил на заседании в формате «БРИКС плюс/аутрич». Саммит проходит в ЮАР, но российский лидер принимает в нем участие по видеосвязи.



В своей речи Путин отметил, что БРИКС «ни с кем не соревнуется, никому себя не противопоставляет». Однако у процесса создания нового миропорядка есть противники, которые пытаются затормозить этот процесс и сдержать становление новых, самостоятельных центров развития и влияния на планете.



«Страны так называемого «золотого миллиарда» делают всё, чтобы сохранить прежний однополярный мир. Он их устраивает, он выгоден им», — сказал Путин. По его словам, такие государства пытаются подменить систему международного права собственным порядком, основанным на правилах, которых никто не видел, однако меняющихся «в соответствии с интересами отдельных стран».

