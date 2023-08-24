Мотоциклист в Ленобласти разбился о столб, а водитель автомобиля спустя час — о дерево

Два похожих смертельных ДТП произошли в течение часа вечером 23 августа в Выборгском и Волосовском районах Ленинградской области. В одном погиб мотоциклист, в другом — автомобилист. Оба из Петербурга.



Около 17:30 на 19-м километре дороги Голубые озера — Поляны, в поселке Поляны, 56-летний петербуржец, двигаясь на своем мотоцикле Bajaj Boxer BM150 со стороны Семиозерья к Полянам, не справился с управлением на левом закруглении дороги, стало известно «Фонтанке» 24 августа. Мотоцикл съехал с дороги и врезался в опору освещения.