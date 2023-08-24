Мотоциклист в Ленобласти разбился о столб, а водитель автомобиля спустя час — о дерево

Два похожих смертельных ДТП произошли в течение часа вечером 23 августа в Выборгском и Волосовском районах Ленинградской области. В одном погиб мотоциклист, в другом — автомобилист. Оба из Петербурга.
Около 17:30 на 19-м километре дороги Голубые озера — Поляны, в поселке Поляны, 56-летний петербуржец, двигаясь на своем мотоцикле Bajaj Boxer BM150 со стороны Семиозерья к Полянам, не справился с управлением на левом закруглении дороги, стало известно «Фонтанке» 24 августа. Мотоцикл съехал с дороги и врезался в опору освещения.
Байкер от полученных травм скончался на месте. Он был в мотошлеме, но без экипировки. За 2023 год мужчину пять раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД: за пересечение стоп-линии, проезд на красный, парковку в неположенном месте и дважды — за превышение скорости.
Второе ДТП случилось около 18:30 на дороге от трассы Гатчина — Ополье к деревне Русковицы. 82-летний петербуржец, следуя в сторону Русковиц на своем Chevrolet Niva, не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет, где врезался в дерево.
Пенсионер от полученных травм скончался на месте. За 2023 год его привлекали за нарушения ПДД дважды, оба раза — за превышение скорости.