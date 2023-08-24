В центре Петербурга компания избила пешехода за сделанное замечание

Пятеро на одного: гулявшая с ночи у школы в Центральном районе компания жестко отреагировала на просьбу быть тише.



Конфликт произошел у дома 10 по Большой Московской улице накануне около восьми утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 августа. Компания из пяти человек, среди которых были 21-летние сестры-близняшки, их 19-летняя подруга, 26-летний любитель интернет-знакомств и 22-летний ранее судимый мужчина, газом отреагировала на замечание администрации учебного заведения. А потом напала 53-летнего мужчину.

