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    Зима близко. В ночь на четверг в Ленобласти будет +4 градуса

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    Главной управление МЧС о Ленинградской области предупреждает садоводов и дачников 47 региона о погодных сюрпризах. В ближайшие часы температура воздуха в Ленобласти будет падать.

    Фото: МЧС Ленинградской области
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    В целом, прогноз вроде бы не экстремальный. Холод кроется в деталях.

    «Облачная с прояснениями погода. Местами, преимущественно на западе, кратковременные дожди. Ночью в отдельных районах туман», — говорится в сообщении официального телеграм-канала ГУ МЧС по ЛО.

    Однако ночью температура воздуха в западных районах составит +7...+12 градусов, а на востоке региона — «местами до +4 градусов».

    Днём обещают +15…+20.

    Фото: МЧС Ленинградской области

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