Зима близко. В ночь на четверг в Ленобласти будет +4 градуса

Главной управление МЧС о Ленинградской области предупреждает садоводов и дачников 47 региона о погодных сюрпризах. В ближайшие часы температура воздуха в Ленобласти будет падать.
В целом, прогноз вроде бы не экстремальный. Холод кроется в деталях.
«Облачная с прояснениями погода. Местами, преимущественно на западе, кратковременные дожди. Ночью в отдельных районах туман», — говорится в сообщении официального телеграм-канала ГУ МЧС по ЛО.
Однако ночью температура воздуха в западных районах составит +7...+12 градусов, а на востоке региона — «местами до +4 градусов».
Днём обещают +15…+20.